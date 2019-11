Beleidigung und tätlicher Angriff gegen Polizisten

Ein tätlicher Angriff gegen einen Polizeibeamten ereignete sich in den frühen Morgenstunden des vergangenen Freitag.

Dachau/Puchschlagen– Um 4.40 Uhr wurden die Beamten nach Puchschlagen gerufen, wo ein junger Mann die Leitpfosten an der Straße in Richtung Oberbachern herauszog und auf die Straße warf. Vor Ort konnte der stark alkoholisierte und aggressive 18-jährige Bautzener in Gewahrsam genommen werden, wobei er allerdings gefesselt werden musste. Zuvor beleidigte er die Einsatzkräfte bereits mit ausgestrecktem Mittelfinger.

Im Streifenwagen sollte der Sachse auf die Dienststelle gebracht werden. Es gelang ihm aber während der Fahrt trotz einschlägiger Sicherungen, den Fahrer des Dienstfahrzeugs mit dem Fuß ins Gesicht zu treten. Der Beamte wurde im Bereich des Auges und der Schläfe getroffen und musste notbremsen. Er konnte danach seinen Dienst nicht fortsetzen.

Gegen den Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

mm