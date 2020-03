Wegen Corona-Angst: 34 Kinder nicht in der Schule

Im Landkreis Dachau wurden bislang keine Coronavirus-Infektionen nachgewiesen. Dennoch geht die Angst um: Am Gesundheitsamt häuften sich am Wochenende die Nachfragen besorgter Bürger, 34 Kinder blieben außerdem dem Schulunterricht fern.

Dachau – Die Furcht vor dem Coronavirus hatte gestern auch Auswirkungen auf den Schulstart nach den Faschingsferien. Wie Schulamtsleiter Albert Sikora, Mitglied in der sogenanntenKoordinierungsgruppe Pandemie des Landkreises, auf Nachfrage erklärte, seien von rund 15 000 Schulkindern in Stadt und Landkreis 34 von ihren Eltern krankgemeldet worden. Begründung: Die Kinder seien während der Ferien in Risikogebieten gewesen. Grundsätzlich, betonte Sikora, gelte zwar auch in bewegten Zeiten wie diesen, dass „Kinder, die keine Symptome zeigen, zur Schule gehen sollten“. Allerdings seien gestern „die Direktoren nicht so streng“ gewesen; bei manchen Eltern, die am Wochenende aus Südtirol zurückgekommen seien, sei doch eine „gewisse Hektik“ spürbar gewesen.

Doch nicht nur 34 Kinder blieben aus Sicherheitsgründen dem Schulunterricht fern. Wie Sikora bestätigte, seien auch elf der 1500 in Stadt und Landkreis beschäftigten Lehrer vorsorglich nicht zum Dienst erschienen. Für schwangere Lehrkräfte, so Sikora, gelte ein sogenanntes Beschäftigungsverbot erst, wenn an deren Schule ein Corona-Fall bestätigt werde.

Am Gesundheitsamt liefen am Wochenende ebenfalls die Telefone heiß, wie Leiterin Dr. Monika Baumgartner-Schneider, ebenfalls Mitglied der Koordinierungsgruppe Pandemie, gestern berichtete. Doch sie beruhigt: „Im Landkreis Dachau gibt es noch immer keinen bestätigten Corona-Fall!“ Die Zahl sogenannter Kontaktpersonen, die vom Gesundheitsamt betreut und getestet würden, sei mit drei Landkreisbürgern ebenfalls sehr niedrig.

Sollte tatsächlich in absehbarer Zeit ein Fall auftreten, sei der Landkreis aber gerüstet, wie Landrat Stefan Löwl bekräftigt. Der Transport dieses Patienten in einem speziell ausgestatteten Krankenwagen würde vom BRK übernommen. Zudem müssten Dachauer Infizierte vermutlich nicht ins Klinikum Schwabing gebracht werden – wohin bislang die meisten Corona-Fälle aus dem Großraum München transportiert wurden. Stattdessen verfügt das Helios Amperklinikum Dachau Löwl zufolge über eigene „Isolierbetten“.

Schulschließungen sollen im Landkreis Dachau möglichst vermieden werden. „Solange es bei Einzelfällen bleibt, geht der Unterricht normal weiter“, so der Landrat. Einigermaßen normal weiter geht es derzeit auch am Landratsamt, einem der größten Arbeitgeber Dachaus. Es gebe „interne Prophylaxemaßnahmen“, so Löwl, wie etwa Desinfektionssprays am Amtseingang. Zudem hätten Mitarbeiter die Möglichkeit, bei Beschwerden von zuhause aus zu arbeiten.

Um ein möglichst reibungsloses Arbeiten aller beteiligten Stellen zu gewährleisten, bittet die Koordinierungsgruppe, folgende Regeln zu beachten: Im Krankenhaus würden lediglich Personen behandelt, die bereits positiv getestet seien. Wer Beschwerden verspüre, solle daher explizit nicht in die Notaufnahme des Klinikums kommen. Vielmehr gelte es in diesem Fall, telefonisch seinen Hausarzt zu kontaktieren. Der würde dann entweder selbst einen speziellen Corona-Test in sicheren Behandlungsräumlichkeiten durchführen oder an Ärzte verweisen, die über entsprechende Ausstattung verfügen. Wer keinen Hausarzt habe, solle unter der Notfallnummer 116 117 des kassenärztlichen Notdienstes anrufen und seine Beschwerden melden; der Notdienst würde dann ebenfalls an eine geeignete Praxis verweisen. Aber egal, wo die Bürger Hilfe suchen: Wichtig, so bittet Löwl eindringlich, sei, „dass Betroffene nicht selber hingehen“, sondern ihr Anliegen erst telefonisch schildern. Das Gesundheitsamt solle dagegen nicht kontaktiert werden. Dessen Aufgabe sei es stattdessen, die Anstrengungen aller Stellen zu koordinieren sowie eventuelle Kontaktpersonen ausfindig zu machen und zu testen.

Da Menschenansammlungen laut Gesundheitsamt derzeit nach Möglichkeit gemieden werden sollten, fragen sich auch schon manche, wie in nicht einmal zwei Wochen die Kommunalwahl vonstatten gehen soll. Laut Josef Hermann, Hauptamtsleiter im Dachauer Rathaus, gibt es hierzu jedoch noch keinen Notfallplan: „Wir warten erst einmal ab, was die Staatsregierung uns dafür vorgibt.“

Aktuelle Informationen

sowie Verhaltenshinweise für Reiserückkehrer gibt es im Internet unter www.landratsamt-dachau.de/coronavirus.