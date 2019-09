42 Prozent aller Ausbildungsplätze unbesetzt

Die meisten Auszubildenden sind am gestrigen Montag in ihr Berufsleben gestartet. Doch viele der ausgeschriebenen Ausbildungsstellen sind noch unbesetzt.

Dachau – „Diesen Trend beobachten wir schon seit Jahren“, so Eva-Maria Böhmländer, stellvertretende Pressesprecherin der Agentur für Arbeit München. Das wird durch die im Juli 2019 veröffentlichten Zahlen der Bundesagentur für Arbeit bestätigt. In Bayern gibt es für aktuell 9568 Bewerber ohne Ausbildungsplatz noch 32 978 freie Stellen. Im Landkreis Dachau waren dieses Jahr 591 Bewerber gemeldet, von denen noch 148 unversorgt sind. Dem gegenüber standen 532 Ausbildungsplätze – 220 mehr als noch vor fünf Jahren –, von denen nun noch 223 frei sind.

„Das sind ganze 42 Prozent“, betont Peter Fink, Vorsitzender des Regionalausschusses Dachau der Industrie- und Handelskammer (IHK). Daher werden dieses Jahr wieder gezwungenermaßen einige Stellen unbesetzt bleiben. Davon betroffen sind auch die IHK-Betriebe, die „für rund 60 Prozent aller Ausbildungsverhältnisse im Landkreis Dachau stehen“, sagt Fink. Vor allem bei Berufen im Handel, in der Industrie und in der Dienstleistung macht sich der Azubi-Mangel bemerkbar.

Bei genauerer Betrachtung der veröffentlichten Statistik der Agentur für Arbeit fällt auf, dass in der Berufsgruppe „Bau, Architektur, Vermessung, Gebäudetechnik“ der verhältnismäßig größte Anteil an Stellen unbesetzt ist. Von 35 ausgeschriebenen Ausbildungsplätzen im Landkreis Dachau sind 19 noch unbesetzt, das sind immerhin 54,2 Prozent. Bei den Einzelberufen gibt es bei den Verkäufern 23 freie Stellen, das sind 9,2 Prozent angebotenen Stellen. Es folgen der Kaufmann im Einzelhandel mit 21 und der Handelsfachwirt mit 16 freien Stellen.

„Es gibt natürlich nicht immer passende Bewerber für die jeweiligen Ausbildungsstellen“, so Böhmländer. „Die Betriebe haben meist eine ganz bestimmte Vorstellung von ihren Azubis, denen so mancher Bewerber nicht gerecht wird.“

Genau da müsse man ansetzen, um das Problem zu lösen, meint Böhmländer. Die Betriebe sollten sich auch auf Bewerber konzentrieren, die auf den ersten Blick nicht in ihr Schema passen würden – solche mit schwächeren Noten oder solche, die sozial gefördert werden müssten.

„Außerdem“, so Böhmländer, „interessieren sich Jugendliche eher für die bekannten Berufe in großen Betrieben. Die kleineren Unternehmen bleiben dabei auf der Strecke.“

Auch Peter Fink sieht das als großes Problem: „Vor allem kleine und mittlere Unternehmen werben intensiv um jeden Schulabgänger und investieren so viel wie nie in die Ausbildung. Sie bieten reichlich Ausbildungsplätze an, bekommen aber immer weniger Bewerbungen.“ Dazu kämen die „schwindenden Schulabgängerzahlen bei Mittel- und Realschulen sowie der Trend zu weiterführenden Schulen und zum Studium“. Fink kritisiert dabei die Politik, die viel zu lange den Eindruck vermittelt habe, dass nur ein Hochschulstudium der Königsweg für eine erfolgreiche Karriere sei. Auch wenn die Politik nun umgedacht habe, müssten die Betriebe die langfristigen Folgen immer noch ausbaden, so Fink.

Die Konsequenzen daraus? „Stellen streichen und nächstes Jahr weniger anbieten“, so Böhmländer. Aber auch die Agentur für Arbeit motiviere und sensibilisiere Unternehmen, „auch den schwächeren Bewerbern eine Chance zu geben“, so Böhmländer. Und sie biete den Betrieben an, sie in Einzelfällen über die Ausbildungszeit hinaus zu beraten und finanziell zu unterstützen.

Die IHK wiederum „hat in den letzten Jahren zwei wichtige Kampagnen gestartet“, so Fink. In der „Elternstolz-Kampagne“ werden Mütter und Väter angesprochen, die ihr Kind in der Entscheidung, eine Ausbildung machen zu wollen, unterstützen sollen. „Wenn das eigene Kind eine Ausbildung macht, hat man allen Grund dazu, darauf stolz zu sein“, erklärt Fink. Außerdem sollen die Jugendlichen direkt und ehrlich angesprochen werden. In Dachau sind dazu sogenannte „Ausbildungsscouts“ unterwegs. „Das sind Azubis, die in Schulklassen über ihre Ausbildung sprechen und dadurch Erfahrungen und Infos auf Augenhöhe weitergeben“, sagt Fink.



