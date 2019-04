70-Jähriger überweist junger Frau über zwei Jahre 100.000 Euro - dann kommt die Polizei ins Spiel

Bankraub war gestern: Skrupellose Betrüger zocken Menschen im Landkreis Dachau ab. Ein Oberkommissar berichtet von Fällen. Und: So kann sich jeder schützen.

Dachau – Sie hatte ein Profil bei diesem Partnerschaftsportal. Er kontaktierte sie. Er sei ein hoch dekorierter General der US-Streitkräfte. Ein Haudegen sondergleichen. Derzeit in Syrien stationiert, bald pensioniert. Sie war schwer beeindruckt und schrieb zurück. Er bombardierte sie mit Mails. Sie sei die Tollste, die Schönste, die Beste. Er heuchelte Verliebtsein, sie war es.

Trump habe ihm 3,5 Millionen Dollar versprochen: Frau überweist Geld

Beiläufig erwähnte er diesen Koffer, in dem sich seine Abfindung befindet. Trump habe ihm 3,5 Millionen versprochen. Den Koffer mit den Dollars könnte ein britischer Diplomat bei ihr vorbeibringen, wenn sie zuvor 900 Euro überweise, schrieb der General per E-Mail –im Anhang ein Foto plus Ausweis plus Kontonummer des Boten. Sie zahlte das Geld bei der Western Union ein, einem US-amerikanischen Anbieter von weltweitem Bargeldtransfer. Sie mailte noch oft. Ob der Koffer bald komme und ob sie für ihn noch die Tollste sei. Er meldete sich nie wieder.

Internet-Kriminalität im Landkreis Dachau: Immer mehr Fälle

Diese Geschichte stammt von Oberkommissar Stefan Reichenbächer, Chef der fünfköpfigen Abteilung Internet-Kriminalität der Polizei Dachau. Und sie ist wahr. Die Frau lebt im Landkreis Dachau. Reichenbächer, 58, könnte stundenlang solche Geschichten erzählen. Kein Wunder, sage und schreibe 2000 Fälle von Internet-Kriminalität landeten 2018 auf seinem Schreibtisch. „Und die Kurve“, so der erfahrene Ermittler, „geht seit zehn Jahren steil nach oben!“ Wer glaubt, dass die Betrogenen ausschließlich weiblichen Geschlechts sind, irrt gewaltig.

Romance Scam im Landkreis Dachau: Er war 70, sie war jung

Sie war blutjung. Er war über 70. Schnittstelle war auch hier eine Partnerschaftsbörse. Sie trat an ihn heran. Sie behauptete, sie säße in einem Flüchtlingslager im Libanon. Dort sei alles so furchtbar. Ihre vielen Mails waren herzergreifend. Irgendwann meinte sie, sie könne sich freikaufen und dann zu ihm in den schönen Landkreis Dachau kommen.

Doch die Sache sei kompliziert. Sie müsse Leute bestechen und Dokumente besorgen. Sie heuchelte, dass er ihr Halt sei, er verlor die Fassung. Fortan überwies er ihr immer wieder Geld. 100.000 Euro in zwei Jahren. Eines Tages schrieb sie nicht mehr. Romance Scam oder Love Scam nennen die Ermittler diese moderne Form des Heiratsschwindels.

Das Heranmachen an liebeshungrige Leichtgläubige mittels gefälschter Profile auf Single-Börsen ist aktuell die gängigste Masche, mit der es die Polizeiinspektion Dachau zu tun hat. 15 Betrogene gab es 2018 im Dachauer Land. Die Hochstapler sind allesamt Männer und leben im schwarzafrikanischen Bereich, vorwiegend in Nigeria, der Demokratischen Republik Kongo oder Kenia, weiß die Polizei. „Das Geld wird sofort weiter transferiert. Es ist keine zehn Minuten auf dem Konto“, so Reichenbächer. Die Gangster würden per SMS von der Überweisung informiert. Und: „Es kann keine Überweisung zurückgeholt werden, auch in Deutschland nicht“, sagt Oberkommissar Reichenbächer und gibt zu verstehen: „Für Liebe braucht man kein Geld!“ Die Gauner produzieren bei ihren Opfern also Emotionen, die wiederum Affekte provozieren. Neben Liebe ist das sehr häufig: Furcht.

Drei Zimmer, 80 Quadratmeter, warum für 600 Euro - doch es gab einen Haken

Der Dachauer suchte dringend eine Wohnung. Er hatte Absage um Absage kassiert. Da stieß er auf die ImmobilienScout24-Anzeige. Das Firmenlogo war kopiert. Der Dachauer erkannte das nicht. Drei-Zimmer-Wohnung in Dachau, 80 Quadratmeter, 600 Euro warm. Der Dachauer meldete sich auf der Stelle und erhielt prompt eine E-Mail auf Englisch. Er sei der Wohnungseigentümer, hieß es darin, lebe aber in Mexiko. Der Dachauer könne die Wohnung haben, meinte der Mexikaner, er brauche ihm nur die Kaution in Höhe von 3000 Euro überweisen, dann schicke er ihm die Schlüssel. Der Dachauer ging zur Bank, der Mexikaner ging nicht zur Post. Eine Wohnung unbesehen anzumieten, ist doch Quatsch. „Sagen Sie das einmal einem Mann, der sich zusammen mit hundert Leuten Wohnungen ansehen musste“, sagt Polizist Reichenbächer.

Im Großraum München fackele man nicht lange, wenn das heiß ersehnte Domizil zum Greifen nah scheint. Aber: „Es gilt äußerste Vorsicht vor Ausländern, die vorgeben, bei uns Wohnungen zu besitzen“, so Reichenbächer, „da ist was faul!“ Die Aufklärungsquote bei Internet-Kriminalität ist mau. Rechtshilfeersuchen seien sehr aufwändig und meist aussichtslos. Schon vom Zeitaufwand her, erklärt der Polizist, oder weil die Behörden in anderen Ländern einfach nicht kooperieren wollen. Und: „Machen Sie einmal eine Anfrage bei Behörden auf den Fidschis?“, sagt Reichenbächer und winkt ab. Besser sieht es hingegen aus, wenn die Betrügereien ausschließlich in Deutschland erfolgen. 70 bis 80 Prozent aller eBay-Schummeleien fliegen laut Reichenbächer auf. Die Maschen der Internet-Schurken sind raffiniert. Sie erfinden sich immer wieder neu. „Sie sind hoch kreativ“, so Reichenbächer. „Haben Sie schon mal vom Inder von Microsoft gehört?“

Der Inder von Microsoft: „Man wird nicht von Microsoft angerufen“

Bei dem Mann im Landkreis Dachau klingelte das Telefon. Das Englisch des Anrufers war schlecht. Sein Singsang typisch für Menschen aus Indien. Er sei Spezialist bei Microsoft. Seine Firma habe einen Virus auf dem Rechner des Dachauers entdeckt. Gott sei Dank gebe es die Fernwartungssoftware TeamViewer. Der Inder schickte eine E-Mail mit einem Link. Der Dachauer brauche bloß auf den Link zu klicken, so der Inder, und schon könne Microsoft den Virus vom PC entfernen. Der Dachauer klickte.

Als er wenig später seine nächste Online-Banking-Transaktion tätigte, wurden seine Daten an den Inder weitergeleitet. So schlecht dessen Englisch-Kenntnisse auch waren, seine IT-Kenntnisse waren formidabel. Der Inder plünderte in Windeseile das Konto des Dachauers. „Man wird nicht von Microsoft angerufen“, sagt Stefan Reichenbächer. Und man solle sich hüten, auf Links zu klicken oder Anhänge zu öffnen, die einem Unbekannte per E-Mail schicken. Selbst wenn die Nachricht von vermeintlich seriösen Personen oder Unternehmen stammen. Viele Cyber-Kriminelle kopieren Firmenlogos, Schriftarten und Layouts. Geschichten von Online-Betrügereien sind täglich in Fernseh-Magazinen zu sehen, im Radio zu hören oder in zahllosen Medien zu lesen. Daher glauben viele Menschen, sie seien sensibilisiert. Es gibt dennoch eine List, die in diesen Tagen ungemein erfolgreich ist: das Dreieck.

Ritterkreuz auf eBay angeboten: Dachauer bekommt Wutanfall

Der Verkäufer bot auf eBay das Ritterkreuz mit Schwertern aus dem 2. Weltkrieg für 3000Euro feil. Militärische Devotionalien sind bei Sammlern äußerst beliebt. Der Dachauer wollte es unbedingt haben. Wenn er ihm 1000 Euro überweise, so der Verkäufer, könne er das gute Stück, das Hitler einst irgendeinem seiner Helden an die Brust geheftet hatte, haben. Wenn es ihm nicht gefalle, könne er es zurückschicken – gegen die 1000 Euro, versteht sich. Parallel dazu kaufte der Verkäufer einen wertvollen Brillantring bei einer anderen eBay-Verkäuferin. Kaufpreis: 1000 Euro. Dem Dachauer gab er die Kontonummer der Frau an. Der Frau sagte der Verkäufer, dass sein Cousin aus Dachau die 1000 Euro überweisen werde. Ist das Geld auf dem Konto, solle sie den Brillantring so schnell wie möglich an seine Tante in Bulgarien schicken. Das Prachtstück sei ein Geburtstagsgeschenk. Der Verkäufer bekam den Ring, die Frau ihre 1000 Euro und der Dachauer einen Wutanfall.

Zwei Sätze, so Oberkommissar Reichenbächer, sollten sich eBay-Käufer hinter die Ohren schreiben: „Sie sollen vorsichtig sein, wenn eine dritte Person im Spiel ist.“ Und: „Nicht auf ein Konto überweisen, das nicht dem Verkäufer gehört.“

Betrug im Internet: So gehen Betrüger vor

Was ist nun die Moral von all den Internet-Geschichten? „Wer heutzutage eine Bank ausraubt, ist bemitleidenswert!“, so Stefan Reichenbächer. Jemanden um sein Geld zu erleichtern, funktioniert in der modernen Zeit viel bequemer von Zuhause aus. Denn der Betrug via Internet„ ist ein Milliardenmarkt“, so Reichenbächer. Pistole war gestern. Die Waffen von heute sind ein guter PC und das Nutzen von Netzwerken wie „Tor“, das für eine Anonymisierung der Verbindungsdaten sorgt. Nachrichten werden über mehrere Server geleitet, so dass der Nutzer vor der Analyse seines Datenverkehrs geschützt ist. Ist der Rechner eingerichtet, muss der Schuft der Moderne nur noch Fantasie besitzen und in die Rolle eines schneidigen Generals, einer bemitleidenswerten Flüchtlingsfrau oder eines IT-Experten aus Indien schlüpfen.

So kann sich jeder vor Betrug im Internet schützen

Regelmäßig das Girokonto sowie die Kreditkartenabrechnung prüfen, ob Lastschriftabbuchungen erfolgt sind.

Keine Angst vor Erpresser-E-Mails (unbezahlte Rechnungen oder Besuch von Pornoseiten etc.). Ruhe bewahren, nachdenken und keineswegs überschnell reagieren oder klicken. Im Zweifel die Polizei anrufen und sich beraten lassen.

Nicht überall dieselben Passwörter verwenden. Ruhig komplizierte Passwörter wählen. Der Satz: Betrüger knacken Passwörter sowieso, ist falsch.

Überweisungen über Bezahldienste wie PayPal oder S-Payment abwickeln. Sollte das Geschäft platzen, wird dort der Fall überprüft und das Geld wird in der Regel zurücküberwiesen.

Bei Käufen über eBay dem Geschäftspartner vorschlagen, die Ware persönlich abzuholen. Sollte der Verkäufer ein Betrüger sein, wird er den Kontakt ziemlich schnell abbrechen. Hochpreisige Sachen nur in der Region kaufen.

