Auffahrunfall in Dachau: 87-Jähriger übersieht wartende Autos an Ampel

Vier Personen, darunter ein zweijähriges Kind, sind bei einem Unfall am Samstagmittag in Dachau verletzt worden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Ein 87-jähriger VW-Fahrer hatte die wartenden Autos an einer Ampel übersehen.

Dachau - Vier Autos waren an dem Auffahrunfall am Samstag gegen 12.45 Uhr auf der Ludwig-Thoma-Straße in Dachau beteiligt. Ein 87-jähriger Münchner fuhr mit seinem VW auf der Ludwig-Thoma-Straße in Richtung Martin-Huber-Straße. Hierbei übersah er wohl die an der roten Ampel wartenden Pkws, wie die Polizei Dachau am Sonntag mitteilte. Der VW-Fahrer fuhr zunächst auf einen Smart, den eine 25-jährige Hebertshauserin lenkte, auf. Dieser wurde auf den davor wartenden Opel, den eine 36-jährige Karlsfelderin lenkte, und schließlich noch auf einen Hyundai, der von einem 53-jährigen Treuchtlinger geführt wurde, aufgeschoben. Verletzt wurden der VW-Fahrer, die Smart-Fahrerin, die Opel-Fahrerin und deren Zweijähriger Insasse. Sie kamen zur weiteren Abklärung in Krankenhäuser. An den vier Pkws entstand ein Sachschaden, der auf bis zu rund 20 000 Euro geschätzt wird. Ein Pkw musste zudem noch abgeschleppt werden. Vor Ort war neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr Dachau im Einsatz. Nachdem das Ausmaß der Verletzungen zunächst nicht bekannt war, wurde vorsorglich noch ein Rettungshubschrauber hinzugezogen.

dn