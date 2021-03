Dachau: Diebe klauen Geld und Medikamente

In Dachau sind am Wochenende unbekannte Täter in eine Arztpraxis eingedrungen und haben Geld sowie Medikamente gestohlen.

Einbruch in zwei Arztpraxen

Bei einem Einbruch in zwei Arztpraxen in der Theodor-Heuss-Straße in Dachau haben Täter am vergangenen Wochenende Bargeld und Medikamente erbeutet. Die Kripo sucht nun Zeugen.