A8 bei Dachau: Kilometerlanger Stau nach Unfall - und keine Rettungsgasse

Auf der A8 bei Dachau ist es am Freitag zu einem Unfall gekommen. Und wieder einmal besonders ärgerlich für alle Rettungskräfte: Die fehlende Rettungsgasse erschwerte die Anfahrt zur Unfallstelle.

Dachau- Gegen 15 Uhr übersah ein ausländischer Lkw-Fahrer kurz vor der Ausfahrt Dachau beim Spurwechsel einen Opel mit Böblinger Kennzeichen. In Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Brummi-Fahrer und die Pkw-Insassen kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Die Feuerwehren aus Sulzemoos, Wiedenzhausen und Feldgeding waren zur Verkehrssicherung und Räumung der Unfallstelle im Einsatz. Während der einstündigen Bergungsarbeiten kam es zu einem kilometerlangen Rückstau. Und wieder einmal besonders ärgerlich für alle Rettungskräfte: Die fehlende Rettungsgasse erschwerte die Anfahrt zur Unfallstelle.

Lesen Sie auch:

Großbrand in Brauerei: 300 Bierfässer in Flammen - Riesige Rauchwolke behindert Verkehr auf A9

Großeinsatz in einer Brauerei in Bayern. Rund 300 Bierfässe sind dabei zerstört worden. Die Rauchwolke war so dicht, dass der Verkehr auf der A9 behindert wurde.

Jugendtreff am Lagerfeuer nimmt verheerendes Ende

Ein Jugendtreff in Bayern an einem Lagerfeuer hat ein verheerendes Ende genommen.

Unbekannter fährt Hündin Resi an und flüchtet

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagabend auf der Münchner Straße in Dachau einen Hund angefahren und ist geflüchtet, wie die Polizei Dachau in ihrem Pressebericht mitteilte. Der Hund starb nach dem Unfall.

Bizarrer Unfall: Flurkreuz durchschlägt Frontscheibe

Ein Feldkreuz durchschlug bei einem Unfall am Donnerstagabend bei Haimhausen (Kreis Dachau) die Windschutzscheibe eines Autos.