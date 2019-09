Für 9050 Schüler und 900 Lehrkräfte zuständig

Wie jedes Schuljahr beginnt auch das am morgigen Dienstag mit vielen, vor allem personellen Änderungen. Schulamtsdirektor Albert Sikora gibt eine Übersicht.

Dachau – Mit Petra Fuchsbichler hat das Schulamt zum 1. August eine neue Schulrätin bekommen. Fuchsbichler war zuvor Rektorin an den Mittelschulen Dachau-Süd und Indersdorf und kennt den Landkreis sehr gut. Das Schulamt freut sich, mit ihr eine kompetente Schulrätin ins Team bekommen zu haben. Damit ist das Schulamt mit jetzt drei Schulräten voll besetzt: Albert Sikora, Fachliche Leitung; Claudia Bauer, Stellvertretung; Petra Fuchsbichler.

Dadurch, dass die Stelle als ganze und nicht wie in der Vergangenheit als halbe Stelle (aufgeteilt auf DAH und FFB) ausgeschrieben und besetzt wurde, hat das Ministerium auf die wachsenden Aufgaben und die zunehmenden Schülerzahlen im Landkreis Dachau reagiert.

Momentan besuchen ca. 9000 Schülerinnen und Schüler die Grund- und Mittelschulen im Landkreis, die von rund 950 Lehrkräften unterrichtet werden. Neben der weiteren Umsetzung der Digitalisierungs-Offensive (im kommenden Schuljahr werden unter anderem sämtliche Lehrkräfte in einer Fortbildungsoffensive für die anstehenden Aufgaben fit gemacht) stehen weitere Themen wie die Inklusion oder die Implementierung des neuen Lehrplan-Plus für die Mittelschule im Fokus.

Was ändert sich in den Schulleitungen? In der Grund- und Mittelschule Altomünster hat Nicola Lachner die Schule verlassen – auf sie folgt Ute Weiß, die bislang Schulleiterin an der Berglwald-Grund- und Mittelschule Oberschleißheim war.

Grundschule Dachau Augustenfeld: Neue Schulleiterin ist Andrea Wiesner. Sie war bisher Konrektorin an der Grund- und Mittelschule Bergkirchen. An der Grundschule Augustenfeld wird zudem die Konrektorenstelle neu besetzt – das Bewerbungsverfahren läuft noch.

An der Grund- und Mittelschule Bergkirchen ist neue Stellvertreterin Angelika Wagner. Grundschule Karlsfeld an der Schulstraße: Neue Stellvertreterin ist Ute Webersinke-Kraus.

Neue Beratungsrektorin für die Schulberatung an Grund- und Mittelschulen ist Christiane Wolf – somit ist die Beratungsstelle mit Rosemarie Stephan und Christiane Wolf wieder voll besetzt.

Fachberatung Migration beim Staatlichen Schulamt Dachau: Neu ist Eva Kraft, sie ist Lehrerin an der Mittelschule in Dachau an der Anton-Günther Straße.

19 Grundschullehrkräfte und vier Mittelschullehrer beginnen zum Schuljahr 2019/20 ihr Referendariat in Dachau. Drei Fachlehrer (Ernährung und Gestaltung bzw. Werken/Kommunikationstechnik) beginnen zudem ihr Referendariat.

98 Lehrkräfte wurden zumeist aus anderen bayerischen Regierungsbezirken nach ihrem Referendariat in den Landkreis Dachau versetzt. Aber: Etwa ebenso viele wurden nach Versetzungswunsch aus Dachau zumeist in ihre Heimat zurückversetzt. „Eine sehr hohe Fluktuation!“, findet Schulamtsdirektor Albert Sikora.

Insgesamt werden etwa 6125 Schüler eine staatliche oder private Grundschule und 2935 Schüler eine staatliche oder private Mittelschule im Landkreis Dachau besuchen. Im Vergleich dazu 2018/2019: Grundschule 6000, Mittelschule 3010.

1532 Abc-Schützen gibt es in diesem Schuljahr, verteilt auf 66 Klassen. Insgesamt werden die rund 9050 Schülerinnen und Schüler an den Grund- und Mittelschulen von 900 Lehrkräften unterrichtet.

„Insgesamt ist die Versorgungssituation mit Lehrern in der Grund- und Mittelschule als gut zu bezeichnen,“ sagt Sikora. „Sämtliche Klassen konnten mit einer Klassenlehrerin oder einem Klassenlehrer besetzt und der Pflichtunterricht abgedeckt werden. Auch für den besonderen Unterricht – etwa für Differenzierungen und für Arbeitsgemeinschaften – bleiben den Schulen für das kommende Schuljahr genügend Stunden zur Gestaltung des Schullebens.“

Im Bereich der Fachlehrer EG (Ernährung und Gestaltung) sei die Situation – wie in den Jahren zuvor auch schon – angespannter. Hier kann der Unterricht in WG (Werken und Gestalten) vor allem in den 1. und 2. Jahrgangsstufen nicht durch Fachlehrer abgedeckt werden. Der Unterricht wird hier von Grundschullehrern übernommen.

Weiterhin wird es so genannte Deutschklassen (Unterricht in den Nachmittag hinein) geben. Kinder mit keinen oder nur geringen Deutschkenntnissen werden in der Regel nach einem Jahr an die Sprengelschule zurückverwiesen. Deutschklassen im Landkreis Dachau gibt es an der Grundschule Odelzhausen, der Mittelschule Karlsfeld an der Krenmoosstraße, der Mittelschule Dachau an der Anton-Günther-Straße sowie der Mittelschule in Haimhausen.

An den Mittelschulen wird zum Schuljahr 2019/20 das neue Pflichtfach Informatik mit einer Wochenstunde eingeführt, zunächst in der 5. und 7. Jahrgangsstufe.

mm