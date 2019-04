Dachauer Ärzte kritisch: Kein Vorteil für Kassenpatienten

Deutschland Ärzte sollen einem neuen Gesetz zufolge mehr Zeit für Kassenpatienten aufbringen. Doch Dachauer Ärzte sehen die Neuregelung überaus kritisch.

Dachau – Tina G. aus Dachau ist empört. Nachdem sie kürzlich beim Spaziergang ausgerutscht war und starke Schmerzen hatte, fuhr sie in die Akutpraxis des MVZ. Zu einem Arzt aber sei sie nicht vorgelassen worden, berichtet G. Ihre Verletzung sei „nicht akut und bräuchte deshalb auch nicht behandelt werden“, habe die Begründung gelautet. Tina G. fuhr daraufhin ins Krankenhaus – wo die Ärzte ein angebrochenes Schienbein diagnostizierten! Auch bei anderen Ärzten, klagt Kassenpatientin G., sei sie schon abgewiesen worden. Der Dachauer Gynäkologe Dr. Martin Desaler findet dies absolut unmöglich: „Für Ärzte“, so Desaler, „sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, jemanden mit Beschwerden zu behandeln.“

Um genau diese Problematik aus der Welt zu schaffen, wurde im Bundestag zuletzt das Terminservice- und Versorgungsgesetz beschlossen. Ziel: Kassenpatienten sollen schneller Termine bei Fachärzten bekommen beziehungsweise Fachärzte mehr Sprechzeiten für Kassenpatienten anbieten.

Dr. Michael Ranft, zweiter Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbandes Dachau, sieht das neue Gesetz jedoch kritisch. Die geforderte Sprechzeit von 25 Stunden für Kassenpatienten würden die meisten Ärzte schon jetzt überschreiten. „Wenn man mit dem Gesetz jemanden trifft, dann sind es die kleinen Praxen. Das ist nur noch mehr Bürokratie“, so Ranft. Es sei eher das Problem, dass Patienten keinen Termin bekämen, weil die Fachärzte schon heute ausgelastet seien. Mit dem Gesetz und damit der Vorgabe, noch mehr Patienten behandeln zu müssen, schaffe man nur den Druck für mehr Leistung. Das neue Gesetz sei daher keine Verbesserung, sondern eher „eine Lose-lose-Situation“. In der internistischen Praxisgemeinschaft in Karlsfeld, in der Ranft arbeitet, kämen Notfälle immer am selben Tag dran. Patienten, die nur einen Vorsorgetermin möchten, müssten dagegen im Schnitt zwei bis drei Wochen warten – unter der Bedingung, dass sie keinen der drei Ärzte bevorzugen. Eine Unterscheidung zwischen Kassen und Privatpatienten gebe es nicht, beteuert Ranft.

Auch Dr. Martin Desaler hält das Gesetz für „eine Zumutung“. In seiner Praxis werde schon immer das erfüllt, was jetzt gefordert werde: Jeden Tag gebe es mindestens acht Sprechstunden, wobei Notfallpatienten jederzeit genommen würden. Insofern sei das Gesetz auch eher eine Beleidigung, „da uns Ärzten unterstellt wird, nicht so zu handeln, wie es die ärztliche Ethik erfordert“! Klar, räumt er ein, gebe es in mancher Praxis eine Ungleichbehandlung. Aber um die zu beseitigen, so Desaler, „wird es wohl mehr brauchen als nur ein Gesetz“. Franziska Sammer