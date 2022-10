Dachau: AfD-Streit geht in die nächste Runde

Von: Stefanie Zipfer

Das Verwaltungsgericht München muss erneut die Frage verhandeln, ob die Kreistagsausschüsse richtig besetzt sind. In erster Instanz bekam die AfD recht.

Dachau - Dachau – Vor genau einem Jahr war es im Kreistag zu einer emotionalen Sitzung gekommen. Grund war die Neubesetzung von Schulausschuss, Kreisausschuss, Kulturausschuss sowie Umwelt- und Verkehrsausschuss; statt Mitgliedern der Ausschussgemeinschaft Bündnis für Dachau/ÖDP und Linken saßen fortan Vertreter der AfD in den 14-köpfigen Gremien.

AfD-Streit geht im Landkreis Dachau in die nächste Runde

In der Umbesetzungs-Sitzung wurde lamentiert über „braune Schafe“, die deutsche Justiz im Allgemeinen und ein Urteil im Speziellen.

Das spezielle Urteil, um das es ging, hatte folgenden Hintergrund: Im Mai 2020 hatte sich der neu gebildete Kreistag nach der Kommunalwahl auf die Zusammensetzung der Kreisausschüsse nach dem Berechnungsverfahren nach d’Hondt geeinigt. Einstimmig war dann die Besetzung der Ausschüsse mit jeweils 14 Sitzen beschlossen und entsprechend auf die Fraktionen verteilt worden: Die CSU erhielt sechs Sitze, Bündnis 90/Grünen drei Sitze, SPD zwei Sitze, Freie Wähler zwei Sitze und die aus ÖdP, BfD und die Linke gebildete Ausschussgemeinschaft einen Sitz.

Durch diese Ausschussgemeinschaft verlor die AfD ihren Sitz in den Gremien. Die AfD klagte dann im Jahr 2021. Das Verwaltungsgericht München folgte der AfD in ihrem Gesuch nach einstweiligem Rechtsschutz und bezog sich dabei auf einen Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes aus dem Sommer 2020, der ebenfalls im einstweiligen Rechtsschutz ergangen war. Im Gegensatz zu der bisherigen Rechtsprechung hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof nämlich festgestellt, dass die Bildung von „Ausschussgemeinschaften kleinerer, ansonsten nicht in den Ausschüssen vertretener Gruppen nur dann zulässig ist, solange damit nicht eine größere Gruppe deren einzigen ihr zustehenden Sitz verliert“.

So war es aber in Dachau: Im Kreistag hat die AfD vier Sitze, die einzelnen Parteien der Ausschussgemeinschaft alle weniger: die ÖDP drei, das Bündnis zwei und die Linke einen Sitz. Bei besagter Kreistagssitzung im September wurde der Platz in den Ausschüssen daher zugunsten der AfD und damit zu Lasten der Ausschussgemeinschaft neu besetzt.

AfD bekommt in erster Instanz recht, Landkreis legt Berufung ein

Allerdings ließ das Verwaltungsgericht erkennen, dass es sich in der Sache selber nicht ganz sicher war, und kündigte an, eine Berufung zuzulassen – „wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache“. Diese Chance will der Landkreis nun ergreifen und gegen den Erfolg der AfD in erster Instanz nun in einem zweiten Versuch zu Felde ziehen. Als Termin für die neue Verhandlung gab das Verwaltungsgericht den Mittwoch, 19. Oktober, um 10 Uhr bekannt.

Ob dann aber ein für allemal geklärt sein wird, ob die Bildung der Ausschussgemeinschaft durch die kleineren Parteien die – zumindest was den Wahlerfolg betrifft – größere AfD in rechtswidriger Form benachteiligte, dürfte aber auch in einer Woche noch nicht ausgemacht sein.

Michael Stauch, AfD-Fraktionschef im Kreistag, betont zwar auf Nachfrage, sich die Entscheidung des Verwaltungsgerichts „erst mal anhören und noch nicht in die Zukunft planen“ zu wollen. Würde der Landkreis aber in zweiter Instanz Recht bekommen, dann, so Stauch, „wird unser Landesverband mit Sicherheit in Berufung gehen“.

In den kommenden Wochen wird noch kein rechtskräftiges Urteil erwartet

Auch im Landratsamt hält man es für „ausgeschlossen“, dass es in der kommenden Woche ein rechtskräftiges, sprich von beiden Seiten akzeptiertes Urteil gibt. Laut Pressesprecherin Sina Török geht die Kreisbehörde vielmehr von „mehreren Szenarien“ aus.

Szenario 1: Das Gericht stellt fest, dass die ursprüngliche Ausschussbesetzung die kleineren Parteien bevorzugt hatte. Damit hätte die AfD erneut gewonnen. In diesem Fall, so Török, „gehen wir in Berufung“, notfalls bis zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.

Szenario 2: Das Gericht stellt fest, dass die Sitzvergabe an eine Aussschussgemeinschaft in Ordnung war, was den Landkreis zum Sieger der Streitsache machen würde. Inwiefern die vor einem Jahr dann erfolgte Umbesetzung der Ausschüsse wieder rückgängig gemacht würde, hänge dann aber vom Tenor der Urteilsbegründung ab. Török: „Wenn das Urteil offen formuliert ist und erneut keine abschließende Bewertung der Streitsache erkennen lässt, dann bleibt erstmal alles beim Alten“. Sollten sich die Richter nächste Woche aber sicher sein, dass die AfD im Unrecht ist, „dann besetzen wir wieder neu“.

Sicher ist derzeit nur, dass, egal in welche Richtung das Urteil ausfällt, es nach Ansicht aller Beteiligten „mindestens ein Jahr“ dauert, bis in irgendeiner Richtung Klarheit herrscht. Apropos Klarheit: Sämtliche Beschlüsse, die seit einem Jahr in den Kreistagsausschüssen getroffen werden, haben Bestand – egal wie sich die Gremien noch in ihrer Zusammensetzung bis zur nächsten Wahl ändern mögen.

