Alte Römerstraße wird vier Wochen lang voll gesperrt

Die Bauarbeiten an der Alten Römerstraße verzögern sich. Und die Straße muss sogar voll gesperrt werden. Vier Wochen lang.

Dachau – Die Alte Römerstraße ist auf Höhe des Parkplatzes der KZ-Gedenkstätte aktuell halbseitig gesperrt. Dort werden Kanalbauarbeiten für den Neubau des Parkplatzes ausgeführt. Bauherr ist der Freistaat Bayern beziehungsweise das Staatliche Bauamt Freising.

Der Einbau des Regenwasserkanals und der Bau einer Abbiegespur auf den Gedenkstättenparkplatz macht nun aber sogar eine Vollsperrung der Alten Römerstraße notwendig: Diese erfolgt ab Samstag, 19. Oktober, und dauert voraussichtlich bis Samstag, 16. November. Dies hat Oberbürgermeister Florian Hartmann am Dienstag im Verkehrsausschuss mitgeteilt.

Eine Umleitung wird laut Bauamt ausgeschildert. Demnach erfolgt diese durch das Gewerbegebiet über die Robert-Bosch-Straße, Otto-Hahn-Straße und Hans-Böckler-Straße. Die Stadt Dachau bedauere es sehr, dass es bei der Baumaßnahme des Freistaats zu Verzögerungen und damit weiteren Verkehrsbeeinträchtigungen komme.

OB Hartmann sprach in diesem Zusammenhang sogar „Wahnsinn!“ Es könne nicht sein, schimpfte der OB, dass es zu „immer weiteren Verzögerungen“ an der Baustelle komme. Das Bauamt, so Hartmann, müsse seine Baustellen „halt besser planen“. Die Stadt schaffe dies ja schließlich auch: „Unsere Deckensanierungen sind hervorragend gelaufen!“ Die Bauarbeiten an der Brucker Straße etwa, bei der im Abschnitt zwischen Mitterfeldweg und der westlichen Stadtgrenze die gesamte Fahrbahndecke hatte erneuert werden müssen, waren in nur sieben Tagen abgeschlossen – und damit zwei Tage schneller als geplant (wir berichteten).

Durch die Baustelle an der Alten Römerstraße jedenfalls ist auch die Zufahrt zur KZ-Gedenkstätte nur eingeschränkt möglich. Eine Umleitung zum Besucherparkplatz der KZ-Gedenkstätte aus südlicher Richtung ist ebenfalls ausgeschildert. Die Bushaltestelle „KZ-Gedenkstätte“ der Linie 726 wird während der Bauarbeiten nicht angefahren – die nächstgelegene Haltestelle ist die „Newtonstraße“. Von dort leiten Wegweiser die Besucher zur KZ-Gedenkstätte und zurück. Besucher, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, müssen daher mit einem Fußweg von etwa 15 Minuten von der Haltestelle „Newtonstraße“ zur Gedenkstätte rechnen. Die Anfahrt zum Besucherparkplatz aus nördlicher Richtung ist über die Alte Römerstraße weiterhin möglich. Aus südlicher Richtung ist eine Umleitung ab der Kreuzung Alte Römerstraße/Fraunhoferstraße durch das Gewerbegebiet Dachau-Ost ausgeschildert. Eine Anfahrt über die Pater-Roth-Straße ist nicht möglich, da diese ebenfalls für den öffentlichen Verkehr gesperrt ist.

Die Bauarbeiten sind laut Staatlichem Bauamt nötig, um den künftigen Besucherparkplatz der KZ-Gedenkstätte an die Alte Römerstraße anzubinden. Außerdem werden Arbeiten an der Kanalisation durchgeführt sowie Kabel verlegt. Durch die neu gestaltete Zufahrt ist damit zu rechnen, dass auch in Stoßzeiten der Verkehrsfluss auf der Alten Römerstraße nicht mehr beeinträchtigt wird. Dadurch, so die Behörde, „wird die Belastung der Anwohner durch den Publikumsverkehr erheblich reduziert“.