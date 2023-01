Pächterwechsel im Café Corso in der Dachauer Altstadt: „Das wird ganz was Tolles“

Von: Stefanie Zipfer

Seit Jahresende geschlossen: Das „Corso“ in der Konrad-Adenauer-Straße wird derzeit für die Neueröffnung umgebaut. © habschied

Das bekannte Lokal „Corso“ in der Dachauer Altstadt ist seit 29. Dezember geschlossen. Es bekommt einen neuen Pächter.

Dachau – Das bekannte Lokal „Corso“ in der Dachauer Altstadt ist seit 29. Dezember geschlossen. Via Facebook verabschiedete sich Wirt Xhavit Morina von seinen Gästen: „13 Jahre Corso Cucina. Wir sagen danke an alle unsere treuen Gäste, Stammgäste und Freunde!“ Zuvor hatte Christian Rößner, Inhaber der Immobilie an der Konrad-Adenauer-Straße 24, das Mietverhältnis mit Morina beendet. Lange leer stehen soll das Lokal aber nicht, wie Rößner auf Nachfrage betont. Derzeit werde „jede Menge umgebaut und neu gemacht“. Die Neueröffnung des Lokals sei dann „voraussichtlich Mitte März, eventuell schon Anfang März“.

Wer Morinas Nachfolger als Pächter des Lokals wird, steht Rößner zufolge ebenfalls schon fest: Marco und Christian Di Pasquale. Mit dieser laut Rößner „alt bekannten Gastronomen-Familie“ habe er bereits ein „gemeinsames Konzept“ für das neue „Corso“ ausgearbeitet, die Beteiligten seien dabei in sämtlichen Punkten „identischer Meinung“ gewesen. Rößner betont, die Familie Di Pasquale „seit Jahren“ zu kennen, „das sind Vollprofis“!

Vor allem die Dachauer könnten dies bestätigen: So hätten seine neuen Pächter bereits das „Rossini“ und die Disco „Palais“ in Dachau betrieben, sowie das „Tonino“ in Karlsfeld. Insofern seien die Brüder Marco und Christian Di Pasquale „aus ihren verschiedenen gastronomischen Lokalitäten in und um Dachau sehr bekannt“, gerade das „Rossini“ sei in der Großen Kreisstadt eine „Institution“ gewesen.

Bisheriger Pächter Morina: „Man wollte mich loswerden“

Die Besucher könnten sich dann ab dem Frühjahr darauf freuen, an der Konrad-Adenauer-Straße abends „schön und gepflegt essen“ zu können und einen „tollen Barbetrieb“ erleben zu dürfen. Alle Speisen, so Rößner, gebe es auch zum Mitnehmen. Die Pizza werde in einem original italienischen Holzofen gebacken. Nachmittags sei ein Cafébetrieb geplant, am Vormittag soll man brunchen können. Kurz: „Das wird ganz was Tolles!“ Das Konzept, davon ist er überzeugt, „wird der ganzen Dachauer Altstadt gut tun“.

Der bisherige Wirt Xhavit Morina ist dagegen nicht ganz so begeistert von dem Pächterwechsel. Das Mietverhältnis, deutet er an, sei nämlich nicht einvernehmlich beendet worden. Rößner habe ihn „loswerden wollen, weil er jemand anderen hatte“, so Morina. Seine aktuelle Gefühlslage sei denn auch gemischt: Klar werde er seine Gäste und sein Lokal, das er seit Januar 2009 betrieben hat, vermissen. „Das macht mich schon richtig traurig.“ Andererseits spüre er auch eine gewisse Erleichterung: „Jetzt bin ich von einem Druck befreit, ich muss mit dem Ganzen nix mehr zu tun haben.“

