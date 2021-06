Altstadt-Supermarkt endlich eröffnet

Im ehemaligen Kaufhaus Hörhammer gibt es nun Lebensmittel, Getränke, Frisch- und Backwaren

Die Altstadt hat endlich einen Supermarkt! Coronabedingt ohne Zeremonie, Grußworte oder besondere Aktionen wurde der Lebensmittelmarkt samt Bäckerei am heutigen Dienstag im ehemaligen Kaufhaus Hörhammer an der Pfarrstraße 1 eröffnet.

Dachau- Die Besitzer der Immobilie, Franz und Andreas Scherm, sind nach fünfjähriger Planungs- und Bauzeit entsprechend glücklich. Einziger Wermutstropfen: dass der abgestufte Außenbereich, Theatron genannt, noch nicht fertig wurde zur Eröffnung. Die Scherms rechnen aber damit, dass die Arbeiten dort bald, voraussichtlich Mitte Juli, abgeschlossen sein dürften.

Auch bei der Stadt ist man erleichtert, dass das Großprojekt nun abgeschlossen ist. Immer wieder hatte es Auseinandersetzungen gegeben, wobei die Bauherren über Gängelung geklagt, das Bauamt auf geltendes Baurecht gepocht hatten.

Letzter Stein des Anstoßes: Bäcker und Supermarkt wollten an die Fassade eine Werbeanlage anbringen, der Architekt stellte einen entsprechenden Antrag, der – mündlich – abgelehnt wurde. Die Stadt, betont Oberbürgermeister Florian Hartmann jedoch, habe die Werbeanlagen keineswegs verboten: „Richtig ist, dass die Stadt Dachau mit dem Architekten ein Gespräch geführt hat, um die Art und Weise der Beschilderung zu besprechen. Ziel ist hier, eine Beschilderung zu realisieren, die mit dem tatsächlich wunderschön renovierten Gebäude harmoniert. Ein generelles Beschilderungsverbot gegenüber der Bäckerei Wörmann wurde von Seiten der Stadt nicht ausgesprochen.“ Auch wurde Hartmann zufolge ein Paketshop nicht generell verboten, sondern es wurde lediglich „eine Betriebsbeschreibung angefordert. Diese ist unter anderem notwendig, um emissionsschutzrechtliche Belange wie Liefer- und Abholverkehr klären und beurteilen zu können“. Bislang aber sei diese angeforderte Betriebsbeschreibung „bei der Stadt Dachau nicht eingegangen“.

Am Jubeltag am Dienstag aber wollten sich weder die Scherms noch Bäckereiinhaber Hans Wörmann Gedanken darüber machen, warum ihre ursprünglich vorgeschlagene Werbebeschilderung der Stadt nicht verhältnismäßig genug war und ob die Werbeschilder in der Nachbarschaft der Pfarrstraße 1 tatsächlich mit dem Altstadtensemble besser harmonierten als ihr Entwurf. Gestern, so Franz Scherm, wollte er sich einfach nur freuen, dass sein Ziel, der Altstadt einen Nahversorger zu bringen, erreicht war. Auch Hartmann freute es „natürlich sehr, dass es in der Altstadt nun wieder einen Supermarkt gibt“.