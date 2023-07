Lieber Lachnummer als Schilderwald: Dachauer Altstadt wird zur Tempo-20-Zone

Von: Stefanie Zipfer

Abgelehnt: 32 Schilder in der Altstadt sollten dem Verkehrsteilnehmer zeigen, wo er wie schnell fahren darf. Juristisch wäre die Stadt damit wohl auf der sicheren Seite, allerdings lehnte die Mehrheit der Ausschussmitglieder diesen Vorschlag ab. © mm

Die Dachauer Altstadt wird zum verkehrsberuhigten Geschäftsbereich und damit zur Tempo-20-Zone. Ob diese Anordnung juristisch Bestand hat, ist allerdings fraglich. Die Stadträte im Umwelt- und Verkehrsausschuss entschieden sich aber bewusst, dieses Risiko zu gehen.

Dachau – Mit ihrer Einbahnregelung in der Altstadt war die Stadt vor Gericht krachend gescheitert. Weil zu befürchten stand, dass selbiges mit dem geplanten Rechtsabbiegeverbot in den Karlsberg passiert, wurde dieses Vorhaben vor einigen Monaten ebenfalls beerdigt (wir berichteten).

Bei der von Teilen des Stadtrats dringend geforderten Einführung einer Tempo-20-Zone beziehungsweise eines sogenannten verkehrsberuhigten Geschäftsbereichs, wollte man daher nun kein juristisches Risiko mehr eingehen. Diese Regelung, so der Plan, sollte vor Gericht unanfechtbar sein – und gleichzeitig dafür sorgen, dass erstens die Aufenthaltsqualität und zweitens die Verkehrssicherheit in der Altstadt steigt.

Nach einem entsprechenden Beschluss des Umwelt- und Verkehrsausschusses im November legte die Stadtverwaltung am Dienstag jetzt dar, wie sie sich die Tempo-20-Zone in der Altstadt konkret vorstellt.

Insgesamt 32 Schilder sollten aufgestellt werden, die dem Verkehrsteilnehmer anzeigen sollten, ob er sich gerade mit Tempo 20 oder 30 bewegen darf. Das Problem, so Oberbürgermeister Florian Hartmann, ist nämlich: „Ein verkehrsberuhigter Geschäftsbereich geht nur da, wo Geschäfte sind.“ Das heißt: in der Konrad-Adenauer- sowie in der Augsburger Straße. In den Straßen drum herum herrsche einfach zu wenig Betrieb. „Juristische Verfahrensfehler“ könnten der Stadt damit nicht mehr vorgeworfen werden, befand der OB. Mit Blick auf die gescheiterte Einbahnstraße und das gar nicht erst eingeführte Rechtsabbiegeverbot in den Karlsberg fand er fast ein bisschen stolz: „Wir haben da auch dazugelernt!“

CSU-Stadtrat Hartmann: Bürger wollen keinen „Durchanand“

Allein: Abgesehen von Volker C. Koch (SPD) wollten sich die anderen Stadträte der Hartmann’schen Begeisterung für den Verwaltungsvorschlag nicht anschließen. „Das ist gut gemeint, aber nicht praxistauglich“, fand ÜB-Stadtrat Peter Gampenrieder und sprach von einem Schilderwald. CSU-Sprecher Peter Strauch gab zu, bei den vielen neuen auf der Altstadt-Karte eingezeichneten Schildern „den Überblick verloren“ zu haben. Und er fragte: „Wir wollen Bürokratieabbau und stellen dann 32 Schilder auf?!“ Fraktionskollege Christian Hartmann berichtete von einer Umfrage unter seinen Bekannten: „100 Prozent“ hätten darum gebeten, doch bitte eine einheitliche Regelung für die Altstadt zu finden. „Diesen Durchanand will keiner!“

Doch was ist die Alternative? Gampenrieder und die Kollegen der CSU fanden: Dann lassen wir’s lieber. „Die Altstadt ist doch eine Gesamtheit“, fand Gampenrieder. Strauch erinnerte an den „gesunden Menschenverstand“.

Doch der OB wehrte sich: Bei der gescheiterten Einbahnstraße und dem wieder verworfenen Rechtsabbiegeverbot in den Karlsberg habe man der Stadt vorgeworfen, „dass wir das nicht vernünftig abgeklopft haben“. Er finde die vielen Schilder auch nicht gut, aber – apropos gesunder Menschenverstand – diese Lösung sei nun mal „von der Vernunft getrieben. Das ist das, was der gesetzliche Rahmen hergibt“!

Stadträte riskieren, vor Gericht erneut zu scheitern

Am Ende einigten sich die Stadträte aber doch noch auf eine andere, mutige Lösung: Der verkehrsberuhigte Geschäftsbereich soll nun nicht nur in den – juristisch einwandfreien – Augsburger und Konrad-Adenauer-Straße eingeführt werden, sondern auch in den Straßen drum herum, namentlich der Gottesacker, der Wieninger, der Pfarr-, der Jocher- und einem Abschnitt der Herbststraße.

Peter Gampenrieder warnte zwar davor, sich „langsam zur Lachnummer zu machen, wenn wir damit vor Gericht wieder scheitern“. Doch Andreas Gahr (SPD) hielt dagegen: Es mache Sinn, diesen Mut zu beweisen. „Vernunft ist eben nicht immer rechtssicher.“ Und auch der OB sah es fast schon fatalistisch: „Manche Dinge gelingen, andere scheitern.“ Dennoch müsse man ja „nicht immer alles überbeschildern“.

