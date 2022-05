Amtsgericht Dachau verhandelt königlichen Münzdiebstahl ‒ Schaden bei über 135000 Euro

Von: Stefanie Zipfer

26 wertvolle Goldronden wurden einer Prägeanstalt im Landkreis Dachau gestohlen. Vom Diebesgut fehlt jede Spur. Auch der Dieb konnte bislang nicht belangt werden. © Arne Dedert/dpa

Einem mittelständischen Münzprägeunternehmen aus dem Landkreis Dachau wurden Goldmünzen im Wert von rund 140 000 Euro gestohlen. Für die Firma steht der Schuldige fest: ein langjähriger, von Schulden geplagter Mitarbeiter. Vor Gericht aber gerieten die vermeintlichen Beweise ins Wanken.

Dachau – Am 21. April 2021 wurde Queen Elizabeth II. 95 Jahre alt. Aus diesem Grund entwarf eine im Landkreis Dachau angesiedelte, aber weit über die Region hinaus bekannte Münzprägeanstalt eine besondere Münze: ein exakt 95 Gramm schweres, mit dem Konterfei der berühmtesten Frau der Welt verziertes Goldstück. „So was machen wir vielleicht einmal in zehn Jahren“, erklärt der Unternehmenschef dieses besondere Produkt.

Der 51-Jährige leitet die Firma seit über 20 Jahren. Seine Münzprägerei ist in dieser Zeit auf 150 Mitarbeiter angewachsen, firmiert an einem topmodernen Standort – ist aber immer noch klein genug, dass der Chef seine Mitarbeiter kennt, dass er ihnen auch in privaten Dingen zur Seite steht und auch mal mit einem Kredit aushilft.

Im Fall eines 45-jährigen gebürtigen Vietnamesen, der in München lebt, seit 17 Jahren für die Firma arbeitet, eine Scheidung hinter sich und eine gefährliche Neigung zum Glücksspiel hat, war dies besonders oft der Fall. „Den Hung“ nannte man den Vietnamesen in der Firma, obwohl er ganz anders heißt.

Verdächtiger meldete sich plötzlich krank

Laut der Firmenchefin war der Vietnamese „sehr schnell und sehr genau“, konnte aufgrund seiner hervorragenden Deutsch-Kenntnisse zwischen Firmenleitung und den anderen 40 Vietnamesen im Unternehmen vermitteln und stotterte die 500-, 1000- oder 2000-Euro-Kredite des Chefs immer brav über sein Gehalt ab. Auffällig wurde er erst am 16. April 2021, als er sich plötzlich krankmeldete. Wenige Tage später, am 19. April 2021, stellte man in der Firma fest, dass 26 sogenannte Goldronden im Gesamtwert von 135 850 Euro fehlten. Ronden sind Rohlinge, aus denen nach entsprechender Bearbeitung die fertige Münze wird. Die fehlenden 26 Ronden waren für die Queen-Elizabeth-Geburtstagsserie geplant.

Bei der Firma begann man daraufhin etliche Stunden Videomaterial der Überwachungskameras zu sichten. Gemeinsam mit den Erzählungen einiger Kollegen, dass „der Hung“ zuletzt in schwierige Kreise geraten sei und sogar seiner Lebensgefährtin Geld gestohlen habe, zog sich die Schlinge zu. Die Firma sprach dem 45-Jährigen eine Verdachtskündigung aus und erstattete Anzeige wegen Diebstahls.

Am Dienstag trafen sich alle Seiten vor dem Amtsgericht wieder. Der Angeklagte wurde vertreten von Anwalt Atilla Graf von Stillfried, der ganze Arbeit leistete – indem er viele gegen seinen Mandanten sprechende Indizien erschütterte. Die Videoaufnahmen etwa erwiesen sich als nicht allzu aussagekräftig. Von den Münzen fehlt außerdem jede Spur, Hausdurchsuchungen beim 45-Jährigen sowie seiner Lebensgefährtin hatten nichts zutage gefördert. Der angeklagte Vietnamese verhielt sich laut dem zuständigen Ermittler sogar „kooperativ“. Auch sein Lebensstil lasse laut von Stillfried nicht erkennen, dass der 45-Jährige neuerdings um über 135 000 Euro reicher ist.

Firmenchef gibt zu: „Mag man naiv nennen“

Hinzu kommt: In der Firma gab es zwar vorgeschriebene Arbeitsabläufe, coronabedingt wurde der Produktionsablauf aber geändert. Auch dass manch ein Mitarbeiter mal unerlaubte Wege durch das Gebäude nahm oder seinen mit den Goldronden beladenen Wagen in Ecken schob, die von den Überwachungskameras nicht erfasst wurden, schien niemanden so richtig zu stören. „Ja, aus heutiger Sicht mag man das naiv nennen“, fasst es der Firmenchef zusammen. Aber bei den Werten, mit denen in seinem Haus gearbeitet werde, „da gehört Vertrauen nun mal dazu“. Und „der Hung, der hat unser Vertrauen bis dahin nie missbraucht“!

Am Ende, das gab sogar der Staatsanwalt zu, reichten die Verdachtsmomente nicht aus. „Wir müssen lückenlos nachweisen, dass er die Tat begangen hat. Wir müssen zu 100 000 Prozent überzeugt sein. Hier ist das nicht der Fall.“ Auch für Richter Christian Calame reichte es nicht zu einem Schuldspruch. Natürlich gebe es „starke Indizien“, aber im Strafrecht gelte nun mal: „In dubio pro reo. Wir müssen ihn freisprechen.“ Die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse.

