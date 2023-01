73-Jähriger vor Amtsgericht: Imbiss-Mann soll 14-Jährige belästigt haben

Von: Stefanie Zipfer

Ein Mann aus dem Landkreis Starnberg muss sich derzeit vor dem Dachauer Amtsgericht verantworten. Ihm wird der sexuelle Missbrauch eines Kindes vorgeworfen. © U. J. Alexander via IMAGO

Wann wird ein Kompliment zur sexuellen Belästigung? Welche Art von Annäherung kann man einem Kind zumuten? Und wie lange ist man eigentlich ein Kind? Fragen wie diese wurden gestern am Amtsgericht verhandelt. Auf der Anklagebank: ein 73-jähriger, mehrfach vorbestrafter Imbissverkäufer.

Dachau – Wenn man Hubert M. (Name geändert, die Red.) gegenüber sitzt, hält man ihn für einen freundlichen, älteren Herren. Akkurater Anzug, ordentlich rasierter Bart, die Frisur gepflegt.

Tatsächlich aber ist der 73-jährige M. seit seinem 17. Lebensjahr kriminell. 1966 landete er erstmals vor Gericht, 1971 ging es das erste Mal ins Gefängnis. Die Liste der Straftaten ist so lang wie breit gefächert: Diebstahl, Betrug, Fahren ohne Fahrerlaubnis, fahrlässige Trunkenheit im Verkehr, vorsätzliche Trunkenheit im Verkehr, schwere räuberische Erpressung, Urkundenfälschung, Sachbeschädigung und Gefangenenmeuterei. Explizit nicht dabei bislang: Sexualstraftaten.

Doch eine solche könnte nun dazukommen, wenn es nach der Staatsanwaltschaft München geht. Die wirft dem Gilchinger nämlich einen sexuellen Missbrauch von Kindern vor. So soll der 73-Jährige am 30. April 2021 gegen 15.30 Uhr von seinem Imbisswagen im Dachauer Stadtgebiet aus eine 14-jährige Schülerin erst angesprochen und dann – nachdem er seinen Wagen verlassen hat – auch unangemessen berührt haben. Indem er ihr gesagt habe, dass er sie heiraten wolle, indem er ihr seine Hand erst auf die Schulter, dann auf die Taille und am Ende sogar auf den Hintern gelegt habe, habe er laut Anklageschrift „sexuelle Handlungen an einem Kind“ vorgenommen. Dass die 14-Jährige „erkennbar“ keine Jugendliche gewesen sei, habe der Angeklagte „gebilligt“.

Hubert M. wollte sich gestern vor dem Amtsgericht zu dem Fall nicht äußern. Über seinen Anwalt Florian Zeugner aber ließ er erklären, dass er die Vorwürfe „umfassend“ zurückweise. „Eventuell“ habe er dem Mädchen ein Kompliment gemacht oder es „harmlos“ berührt. Aber es sei „ausgeschlossen“, dass dies vor dem Hintergrund einer sexuellen Motivation geschehen sei! Sollte sich die 14-Jährige dadurch aber „unwohl gefühlt“ haben, tue ihm dies leid.

Mädchen bricht bei Zeugenaussage mehrfach in Tränen aus

Dass sie sich mehr als „unwohl“ gefühlt hat, unterstrich die heute 15-Jährige im Zeugenstand. Richterin Cornelia Handl brachte das Mädchen dabei erstmals zum Weinen, als sie ihr erklärte, dass Falschaussagen vor Gericht „hart“ bestraft würden.

Im Zuge der weiteren Befragung kamen der Schülerin zudem immer wieder Tränen. Etwa, als sie erklärte, dass sie im Moment, als der Angeklagte mit seiner Hand ihre Pobacke drückte, nicht wusste, was sie tun sollte: „Ich habe das nicht verstanden. Ich wusste nicht, wie man mit so was umgehen soll. War das vielleicht nur lustig gemeint?“ Aber habe sie denn gar nicht reagiert, als die Hand an ihrem Hintern war, wollte Handl wissen? „Nein, ich habe nichts gemacht“, so das Mädchen. An dem Ort, wo der Imbisswagen des 73-Jährigen stand, sei sie seitdem jedenfalls nicht mehr vorbeigegangen.

Dass die Sache schließlich polizeibekannt wurde, lag daran, dass die Schülerin ihrem Bruder davon erzählte, der dann die Eltern ins Bild setzte. Auch einem Freund habe sie von dem Vorfall erzählt. Die Freundin, die an jenem 30. April 2021 neben ihr am Imbisswagen vorbeigegangen war, habe das Geschehene übrigens genauso wahrgenommen wie sie, berichtete das Mädchen: „Ich wollte wissen, ob sie es auch gesehen hat. Weil ich wusste ja nicht, ob das vielleicht nur in meinem Kopf war.“

Verhandlung wird am 30. Januar fortgesetzt

Genau dies aber unterstellt der Verteidiger des 73-Jährigen. Er setzte bei Richterin Handl durch, genau diese Freundin und in seinen Augen wichtige Zeugin des Vorfalls vor Gericht zu hören. Denn, so insinuierte der Anwalt, vielleicht habe sich die damals 14-Jährige „ja eventuell nur eingeredet“, etwas auf ihrem Hintern „gespürt“ zu haben?

Diese Frage wird nun am 30. Januar geklärt, wenn die Verhandlung mit der Zeugenaussage der Freundin fortgesetzt wird. Dass die betroffene Schülerin sich dies vor Gericht anhören wird, ist unwahrscheinlich. Der Prozess sei sehr aufwühlend für sie, erklärte sie unter Tränen. Richterin Handl attestierte ihr ebenfalls, einen „sehr angefassten Eindruck“ zu machen.

