Kurierfahrer vom Amtsgericht Dachau wegen Unterschlagung verurteilt: Wo ist das Paket mit dem teuren Laptop?

Von: Verena Möckl

Teilen

Hunderte Pakete müssen Paketboten täglich zustellen. Doch was passiert, wenn ein Paket nicht ankommt? Das Dachauer Amtsgericht hat sich mit dieser Frage nun befasst. © Bernd Wüstneck / dpa

Ein Zusteller eines Express-Kurierdienstes ist vom Amtsgericht Dachau wegen Unterschlagung verurteilt worden. Der 34-jährige Münchner hat eine Kundin in Karlsfeld im Mai vergangenen Jahres um ein wertvolles Paket gebracht.

Karlsfeld/Dachau – So sah es jedenfalls Richter Christian Calame. Der Verurteilte hingegen beharrte in der Hauptverhandlung vehement darauf, das Paket, das einen Laptop im Wert von 1218 Euro enthielt, zugestellt zu haben.

Die Art und Weise, wie der Computer zugestellt werden sollte, war diffizil. Denn zunächst hatte die 45-jährige Onlinekäuferin als Ablageort ihre Wohnungstür gewählt. Dann aber entschied sie sich spontan um: Sie klebte einen Zettel an die Klingel mit der Anweisung, das Paket bei der Nachbarin abzugeben.

Am Tag des Zustellens machte die Nachbarin allerdings eine seltsame Beobachtung. Wie sie vor Gericht aussagte, habe sie den Fahrer samt Transporter von ihrem Fenster aus gesehen. Sie sei zur Wohnungstür gegangen und habe gewartet, gewartet und gewartet. Doch der Paketbote klingelte nicht. Die Nachbarin schaute kurzerhand vor die Tür: Der Transporter war weg, der Zettel an der Klingel verschwunden.

Die Aufzeichnungen des Kurierdiensts ergaben allerdings Folgendes: Der Paketbote hatte den Zustellnachweis ausgefüllt. Das Paket wurde laut System also ordnungsgemäß abgegeben. Die Frage war jedoch: Wo war dann das Paket!? Vor der Tür der Karlsfelderin war es jedenfalls nicht zu finden. Und die Nachbarin hatte es schon gar nicht angenommen. Weitere Hausbewohner? Nein, beteuerten die 45-Jährige und ihre hilfsbereite Nachbarin bei ihrer Zeugenbefragung im Einklang.

Hatte der Paketbote vielleicht nur so getan, als würde er das Paket ausliefern, und nahm es stattdessen an sich? Viele Fragen, keine Antworten für das Gericht. Aber da war ja noch die Aussage des Angeklagten. Der Mann versicherte, er habe das Paket vor der Tür der Karlsfelderin abgestellt. Was mit dem Paket dann geschehen ist, wisse er nicht.

„Mein Mandant teilt am Tag Minimum 200 Pakete aus“, verteidigte ihn seine Anwältin. Auch merkte sie an, dass bei der Durchsuchung der Wohnung ihres Mandanten kein Laptop gefunden wurde.

Trotzdem: Richter Calame konnte das nicht von der Unschuld des Angeklagten überzeugen. Auch dass ein Dritter das Paket an sich genommen habe, schloss der Richter aus. „Dann müsste es so viele Zufälligkeiten geben, die aber gar nicht stimmen können“, sagte Calame.

Lesen Sie auch Putin will Truppen an Nato-Grenze schicken - Baerbock auf dem Weg nach Moldau Die Ukraine-Verhandlungen sind vorerst gescheitert. Die USA und westliche Partner wollen den Handel mit Russland massiv einschränken. Der News-Ticker. Putin will Truppen an Nato-Grenze schicken - Baerbock auf dem Weg nach Moldau Bundeswehr-Kampfjets über Deutschland gesichtet: Video zeigt Bewaffnung - Luftwaffe äußert sich In Deutschland werden vielerorts Panzer-Transporte der Bundeswehr und der Nato-Verbündeten gemeldet. In NRW sorgen tief fliegende Eurofighter für Aufsehen. Bundeswehr-Kampfjets über Deutschland gesichtet: Video zeigt Bewaffnung - Luftwaffe äußert sich

Für ihn war klar: Der Fahrer hatte das Paket unterschlagen. Er verurteilte den Paketzusteller zu einer Geldstrafe von 2100 Euro. Da der Laptop nicht mehr aufgefunden werden konnte, muss der Angeklagte zusätzlich den Wertgegenstand in Höhe von 1218 Euro ersetzen.

Die Karlsfelderin, die um ihren Laptop gebracht wurde, bekam das Geld, das sie über Paypal für den Laptop bezahlt hatte, erstattet.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter.