Rechtsberatung am Amtsgericht: „Das Zwischenmenschliche ist der Schlüssel“

Freuen sich wieder auf persönliche Beratungsgespräche: Aksel Kramer, Peter Tilmann, Michaela Landgraf, Sabine Prinz und Detlev Ebert (von links). © sim

Die Rechtsberatung für Bürger mit geringem Einkommen am Amtsgericht ist wieder vor Ort möglich. Das Erstgespräch kostet 6 Euro, weiterführende Beratung 15 Euro.

Dachau – Kann ich meinen Handyvertrag kündigen, wenn ich in finanziellen Schwierigkeiten bin? Was mache ich, wenn mir eine Strafanzeige ins Haus flattert, ich aber gar nicht weiß, was ich getan haben soll? Zum Anwalt gehen wäre sicher eine gute Lösung. Aber was tun, wenn das Geld gerade mal zum Notwendigsten reicht? Wie soll man davon denn einen Rechtsanwalt bezahlen?

Dafür gibt es seit 2013 zum Glück die „Rechtsberatung für Bürger mit geringem Einkommen“ am Amtsgericht Dachau. Jeden Freitag von 9 bis 12 Uhr ist ein Rechtsbeistand aus dem Team des Münchner Anwaltvereins am Amtsgericht im Zimmer 7 vor Ort, zu dem man mit allen Frage und Anliegen kommen kann. Das kostet gerade einmal 6 Euro.

„Das ist sozusagen eine „Erste-Hilfe-Beratung“, erklärt Sabine Prinz, Geschäftsstellenleiterin des Anwaltvereins, die zusammen mit ihrem Kollegen Detlev Ebert zu einem Pressetermin ans Amtsgericht Dachau gekommen war, um das Projekt den Dachauer Bürgern wieder ins Gedächtnis zu rufen. Denn pandemiebedingt war die Beratung zuletzt lange Zeit nur noch online möglich. Während 2019 noch 111,5 Stunden aufgezeichnet wurden, waren es 2021 nur noch 15,25 Stunden.

Oberbürgermeister Florian Hartmann und Katarina Ludwig, die bei der Stadt Dachau für Rechtsangelegenheiten zuständig ist, hatten sich gemeinsam mit Landrat Stefan Löwl an Aksel Kramer, Direktor des Dachauer Amtsgerichtes, gewandt und gefragt, wie man die Rechtsberatung wieder reaktivieren könnte? Ein gemeinsamer Termin, so die Übereinkunft, sollte die Sache wieder in Schwung bringen.

An der Wichtigkeit dieser fundierten Rechtsberatung bestand unter allen Beteiligten beim Pressegespräch kein Zweifel: „Zwei Drittel der Probleme sind nach dem ersten Gespräch weg“, berichtete Rechtsanwältin Michaela Landgraf aus ihrer Tätigkeit für den Anwaltverein. Diese Fälle landen somit gar nicht erst vor Gericht, die Betroffenen gingen beruhigt nach Hause, fühlten sich ernst genommen und ihnen fiele ein Stein vom Herzen. „Viele Bürger mit geringem Einkommen sitzen zuhause und stecken den Kopf in den Sand, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen“, so Landgraf.

Oft genug ist sie bei den Terminen aber nicht nur für Rechts-, sondern auch Lebensberatung zuständig. Die Anwälte, so Landgraf, hörten sich die Probleme an, erklärten den Sachverhalt und böten Lösungen an. Auch wenn das bedeuten könne, dass ein Strafbefehl schlichtweg bezahlt werden muss. „Dann gibt es einfach keinen anderen Weg, aber wir zeigen dann eben auf, dass es ansonsten auch noch schlimmer werden könnte.“

Für diese „Exit-Strategie“ seien viele Menschen einfach unendlich dankbar. Für das andere Drittel, deren Fall sich nicht beim Erstgespräch lösen lässt, gibt es laut Amtsgerichtsdirektor Kramer dann noch die Möglichkeit, „Rechtsberatung nach dem Beratungshilfegesetz“ zu erhalten. Dafür seien zwar zehn Seiten Formulare auszufüllen, eine Rechtspflegerin des Amtsgericht könne aber behilflich sein. Wichtig: Hierbei ist der Nachweis der Bedürftigkeit zu erbringen. Die Kosten betragen 15 Euro. Am Ende, betont Anwältin Landgraf, stehe der Hilfesuchende also „in keinem Fall ohne Rechtsbeistand da. Somit hat man kein Gefühl der Ohnmacht, keine Politikverdrossenheit“. Thematisch befassen sie und ihre Kollegen bei der Beratung sich meist mit Familien-, Arbeits-, Miet- und Sozialrecht.

Das Bild von „Anwälten als gierige Kapitalisten“ möchten die Mitglieder des Anwaltvereins, die ihre Arbeit im Ehrenamt verrichten, daher möglichst korrigiert wissen. Anwaltvereins-Geschäftsstellenleiterin Prinz betonte, dass sie „sehr viele, motivierte Anwälte“ in ihren Reihen habe. Auch ihr liege es sehr am Herzen, dass die Beratungen wieder persönlich stattfinden könnten. Denn das „Zwischenmenschliche ist der Schlüssel“.

Dies betonten auch Landrat Löwl und Oberbürgermeister Hartmann, die von den Rechtsvertretern viel Lob und Dankbarkeit für „den politischen Rückenwind“ bekamen. Löwl regte bei der Gelegenheit eine zusätzliche Rechtsberatung für Jugendliche an. Damit werden sich Aksel Kramer und Sabine Prinz gerne verstärkt beschäftigen, wie sie ihm zusicherten. Simone Wester

