33-Jähriger wollte Verlobungsgeschenk zurück: Ring-Raub nach der Trennung

Von: Stefanie Zipfer

Das Dachauer Schöffengericht verhandelte am Dienstag den Fall eines Ex-Paares. Dabei ging es unter anderem um physische und psychische Gewalt sowie einen Verlobungsring. © dpa

Das Schöffengericht in Dachau hat einen 33-jährigen Einzelhandelskaufmann wegen Raubs, Körperverletzung und Hausfriedensbruch zu einer einjährigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Der Mann war nach der Trennung von seiner Ehefrau ausgerastet.

Dachau ‒ Für die einen ist ein Verlobungsring ein romantischer Beweis ewiger Liebe. Für einen 33-Jährigen, der bis vor kurzem in einer Gemeinde im Landkreis Dachau lebte, ist dieser funkelnde Liebesbeweis allerdings mit einem Verfallsdatum versehen.

Beim Heiratsantrag auf Mallorca soll er seiner Liebsten daher auch klipp und klar mitgeteilt haben: „Wenn wir uns schmutzig trennen, dann möchte ich ihn zurück!“ 1500 Euro – so viel hatte der Ring gekostet – seien schließlich kein Pappenstiel! Sie habe dazu nur gesagt: „Okay.“

Dass es so nicht war und dass der 33-Jährige darüber hinaus eine ganz eigene Auffassung davon hat, wie man mit Frauen allgemein und deren Eigentum im speziellen umzugehen hat, wurde am Dienstag am Schöffengericht Dachau unter Vorsitz von Richter Stefan Lorenz deutlich.

Die Staatsanwaltschaft warf dem gelernten Einzelhandelskaufmann und offensichtlich leidenschaftlichen Kraftsportler vor, im Frühjahr 2022 seine bereits getrennt von ihm lebende Ehefrau beleidigt zu haben, indem er ihr – unter anderem – per Whatsapp den Tod wünschte oder sie als „Hure“ bezeichnete.

Richter Lorenz: „Sie haben ihr den Ring also nicht geschenkt, sondern quasi nur zur Verfügung gestellt?“

Zudem soll der gebürtige Münchner eines Morgens im Juni 2022 in die ehemals gemeinsame Wohnung, in der zu diesem Zeitpunkt die Ex-Frau allein wohnte, eindrang, sie aus dem Bett riss, sie ohrfeigte, sie zwang, besagten Verlobungsring sowie seinen Ehering herauszurücken und ihr zudem noch eine von ihm zu Weihnachten geschenkte Kette vom Hals riss. Beim Hinausgehen soll er dann auch gleich die Hochzeitskasse – also das Geld, das das Paar knapp elf Monate zuvor zu seiner Hochzeit geschenkt bekommen hatte – geleert und eine weitere Kette aus dem Besitz der 32-Jährigen mitgenommen haben. Strafbar ist dies als Raub, vorsätzliche Körperverletzung, Beleidigung und Hausfriedensbruch. Dass er per Faustschlag auch noch den Schrank der Ehefrau einschlug und eine Sachbeschädigung beging, fiel da schon kaum mehr ins Gewicht.

Mittlerweile lebt das Paar in Scheidung, die bald Ex-Frau ist von dem Vorfall immer noch gezeichnet. Ein Psychologe attestierte ihr eine posttraumatische Belastungsstörung. Doch auch körperlich war sie nach dem Vorfall im Juni gezeichnet: Sie trug Prellungen, blaue Flecken und Kratzer davon, wie sie unter Tränen angab.

Selbst wenn es einen Anspruch auf den Verlobungsring gegeben hätte, können Sie diesen Anspruch nicht durch Ihre körperliche Überlegenheit durchsetzen! Das geht nicht, das ist Selbstjustiz!

Doch der Angeklagte zeigte vor Gericht wenig Reue. In seinem letzten Wort, das viele Angeklagte nutzen, um sich bei ihren Opfern zu entschuldigen, stellte sich der 110-Kilo-Mann als liebenden Gatten dar, der von seiner Frau geschlagen und drangsaliert worden sei: „Die sieht aus wie ein kleines Mädel. Aber die hat Kickboxen gemacht!“

Auch sein Anwalt stellte die Angst und Panik, von der die Ehefrau eindrücklich berichtete, in Frage: „Auch als zartes Persönchen ist die immer in der Lage, sich Respekt zu verschaffen!“ Sein Mandant habe davon ausgehen müssen, dass die 32-Jährige ihren Schmuck „freiwillig aushändigt“.

Dieser Argumentation folgten die beiden Schöffen und Richter Lorenz nicht. Der 33-Jährige wurde zu einer Haftstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Außerdem muss er 2000 Euro an den Verein Netzwerk Gewaltfreie Kommunikation München zahlen. Die Frage, ob der Frau Schmerzensgeld zusteht, soll das Familiengericht im Scheidungsverfahren klären.