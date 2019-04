Selbstjustiz an der Langwieder Straße

Per Zeitungsanzeige kündigt ein verkehrsgeplagter Anwohner an, sein Teilstück der Langwieder Straße künftig für die öffentliche Nutzung zu sperren. Bei der Stadt ist man entsetzt. Doch der Streit hat eine lange Vorgeschichte.

Ganz zum Ende der jüngsten Stadtratssitzung am Dienstag, unter dem Punkt „Verschiedenes öffentlich“, hatte Stadtrat Rainer Rösch (ÜB) noch eine kurze Nachfrage. Im Amper-Boten, einer kostenlosen Wochenzeitung, habe er eine Anzeige gelesen, in der ein Anwohner der Langwieder Straße ankündigt, sein Grundstück künftig nicht mehr der öffentlichen Nutzung zur Verfügung stellen zu wollen. Was es damit auf sich habe, wollte Rösch wissen. In den Reihen der Verwaltung blickte er in entsetzte Gesichter – und bekam nur die kurze Antwort: Man wolle sich darum kümmern.

Tatsächlich, sagt Katharina Ludwig, Leiterin der Stabsstelle Recht im Dachauer Rathaus, sei es noch nie vorgekommen, dass Anwohner per Zeitungsanzeige der Stadt mitteilen würden, dass ihnen der Geduldsfaden gerissen ist. „Hier ist nun scheinbar eine Eskalation passiert, die wir auf keinen Fall akzeptieren werden“, so Ludwig.

Der Auftraggeber der Anzeige, Arthur Bauer, steht jedoch zu seinem Vorgehen. Vier Jahre, betont er gegenüber der Heimatzeitung, habe er „gegen Windmühlen gekämpft“; jetzt schaffe er eben Fakten. Bauers Problem ist nämlich folgendes: Immer mehr Lkw nutzen die schmale Langwieder Straße als Verbindung zwischen B 471 und Innenstadt. Dabei seien die Brummis aber nicht nur zu schnell unterwegs, sondern würden regelmäßig auch seinen Gartenzaun beschädigen. „Im Zwei-Wochen-Takt“ habe er Schäden zu beklagen; „wenn ich nicht grade zufällig vorbeikomme, wie einer gegen meinen Zaun rummst, dann bleibe ich auf den Kosten sitzen“! Er sei nicht der einzige Geschädigte, betont Bauer: „Mein Nachbar hat schon vier Mal seine Granitsäulen flicken müssen! Stellen Sie sich das mal vor, da donnern 18 Meter lange Sattelzüge durch!“ Da man ihn bei der Stadt immer nur vertröstet habe, will Bauer das Problem nun auf seine Weise lösen: Nach der Ankündigung via Wochenzeitung, dass „mit einer Nutzung durch die Öffentlichkeit auf seinem Teilstück der Langwieder Straße künftig kein Einverständnis mehr besteht“, will er die Straße mit Findlingen versperren. „Da können die Lkw dann dagegen fahren, aber nicht mehr gegen meinen Zaun.“

Zwar kündigt Stadt-Juristin Ludwig bereits an, diese Maßnahme nicht zu dulden und zur Not auch gerichtlich dagegen vorgehen zu wollen; juristisch ist die Sachlage aber diffizil. Denn: Der Bereich um die Langwieder Straße hatte bis vor einigen Jahrzehnten noch zu Karlsfeld gehört und wurde dann der Stadt Dachau eingemeindet. Dabei, so Ludwig, seien viele juristische Fragen „nicht sauber gelöst worden“. So gilt die Langwieder Straße rechtlich gesehen als „Weg in Privateigentum“. Doch obwohl es keine offizielle öffentliche Widmung gibt, wird die Straße von der Öffentlichkeit genutzt. Dadurch spricht man, juristisch, von einem „tatsächlich öffentlichen Weg“. Sämtliche Versuche der Stadt, den 22 Eingentümern die Straße abzukaufen, würden seit Jahren scheitern. Arthur Bauer dagegen nennt die Kaufangebote der Stadt „erpresserisch, inakzeptabel und rücksichtslos“.

Dennoch, so betont Ludwig, sei die Stadt bemüht, den Anwohnern der Langwieder Straße zu helfen. So habe man vor einiger Zeit eine Durchfahrtssperre für Lkw über 3,5 Tonnen erlassen – an die sich laut Bauer nur leider niemand hält. Das von ihm und seinen Nachbarn geforderte Durchfahrtsverbot für Lkw könne die Stadt Ludwig zufolge aber „nicht einfach so verhängen“. Dies müsste mit Verkehrsbehörden abgesprochen werden – „weshalb wir uns aktuell auf das beschränken, was wir gerichtsfest halten können“.

Bei der Polizei kann man den Unmut Bauers verstehen. Polizeioberkommissar Karl-Heinz Kellerer verspricht, die Verstöße der Lkw zu ahnden – „wenn wir das Kennzeichen mitgeteilt bekommen“. Grundsätzlich aber würden wohl die Navigationsgeräte der Lkw für das Problem sorgen – und ganz grundsätzlich die Tatsache, „dass es immer mehr Verkehr gibt mit immer größeren Fahrzeugen bei immer weniger Platz“.