Arbeitsmarkt: Jammern auf hohem Niveau

Der Landkreis Dachau kommt laut Jobcenter-Chef Peter Schadl mit einem blauen Auge aus der Corona-Krise. Mit einer Arbeitslosenquote von 2,9 Prozent herrscht ohnehin, statistisch gesehen, immer noch Vollbeschäftigung.

Dachau – Manchmal hilft der Blick zurück, um das aktuelle Geschehen besser beurteilen zu können. Aus diesem Grund verweist Peter Schadl, Leiter des Dachauer Jobcenters, auf den Sommer 2006. Damals hatte es im Landkreis noch wesentlich weniger Gewerbegebiete gegeben als heute, auch die Hartz-Reformen hatten noch nicht ihre volle Wirkung entfaltet. Jedenfalls lag die Arbeitslosenquote in jenem Sommer stabil um die 4,5 Prozent. Im darauffolgenden Winter kletterte die Quote dann sogar auf 4,8 Prozent.

Dass nun, im Mai 2020, die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis auf 2688 Personen beziehungsweise eine Quote von 2,9 Prozent – im Mai 2019 lag sie noch bei 1,7 Prozent – angestiegen ist, mag den Jobcenter-Chef daher nicht wirklich beunruhigen. „Die 1,7 Prozent vor einem Jahr waren Wahnsinn“, sagt er. „Uns allen war damals schon klar, dass es besser nicht mehr werden kann.“

Schadl gibt zwar zu, dass die Corona-bedingten Ängste der Bürger „nicht von der Hand zu weisen sind“. Aber der Staat habe „alles getan, um die Bevölkerung nicht im Regen stehen zu lassen“. Statistisch gesehen herrsche im Landkreis immer noch eine Arbeitslosenquote von unter 3,0 Prozent – und damit Vollbeschäftigung. Schadl findet daher: „Wir jammern auf sehr hohem Niveau.“

Dennoch lohnt ein genauerer Blick auf die Zahlen. Und da zeigt sich, dass es trotz der allgemein immer noch guten Job-Lage in der Region Verlierer der Krise gibt: nämlich die Bezieher des sogenannten Arbeitslosengelds II (ALG II), umgangssprachlich Hartz IV genannt. Diese Leistung gibt es grundsätzlich auch für Arbeitslose nach dem Arbeitslosengeld I sowie als aufstockende Leistung. Die Zahl der Menschen, die diese Leistung in den vergangenen Monaten beantragt hatten, war enorm.

Seit es diese Leistung gibt, so Schadl, habe er eine derartige Flut an Anträgen „definitiv noch nie gehabt“. Im März kamen demnach 179 Menschen ins Dachauer Jobcenter mit ihrem Antrag auf ALG II, im April waren es 322, im Mai 140. Zwar glauben die Kollegen des Jobcenters, dass die Zahlen langsam wieder sinken würden, sprechen aber immer noch von einem „hohen Niveau“. Kein Wunder, noch vor einem Jahr, im April 2019, waren es nur 84 Menschen, die im Jobcenter ALG II beantragten.

Ein Großteil der Antragsteller seien sogenannte Soloselbständige – etwa Taxifahrer, Klavierlehrer oder Steckerlfischverkäufer. Die hätten nie in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt und würden deswegen auch kein Arbeitslosengeld I bekommen. Zudem würden viele Angestellte ins Jobcenter kommen, um ihr Kurzarbeitergeld aufzustocken: „Ein Mann, der mit seinem Gehalt gerade so seine Familie ernähren konnte, dem reichen 67 Prozent seines Gehalts einfach nicht“, erklärt Schadl.

Hinzu kommt, dass die Vermittlung der Arbeitslosen seit Beginn der Coronakrise stockt. Früher sei das Jobcenter Dachau „wahnsinnig stark“ gewesen, was die Integration Arbeitsloser in den Jobmarkt betrifft, betont Schadl. Dachau sei „deutschlandweit immer unter den Top Ten gelegen“. Ein bisschen was würde zwar immer noch gehen, vor allem in der Altenpflege und im Versand würde eingestellt. Ansonsten aber, sagt der Jobcenter-Leiter, „halten sich die Arbeitgeber zurück. Das ist gerade unser größtes Problem“. In Zahlen: Im Mai 2019 konnte das Jobcenter Dachau noch 60 ALGII-Empfänger in Lohn und Brot bringen, ein Jahr später waren es nur noch zehn.

Langfristig, glaubt Schadl jedoch, werde sich die Wirtschaft wieder erholen. Ein Großteil der Soloselbständigen und der Kurzarbeitergeld-Empfänger würde wieder voll auf den Arbeitsmarkt zurückkehren – selbst wenn die Zurückhaltung der Arbeitgeber bei Investitionen und Einstellungen seiner Meinung nach noch ein Weilchen andauern könnte.

Dass der Landkreis dennoch mit einem „blauen Auge aus der Krise kommt“, wie Schadl betont, liegt vor allem an den staatlichen Soforthilfen sowie dem Kurzarbeitergeld. Laut der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hätten bis Ende April 1268 der insgesamt 4103 Betriebe im Landkreis Kurzarbeitergeld beantragt. Das zeige, so Jobcenter-Chef Schadl, dass die Betriebe ihre Leute halten wollen.

Und auch wenn von der Coronakrise „alle Branchen intensiv“ betroffen seien, habe der Landkreis Dachau einen unschlagbaren Vorteil: „Die Wirtschaft hier ist breit aufgestellt. Wir sind nicht von einem Großen abhängig. Drum kommen wir irgendwann auf unser altes Niveau zurück, auch wenn’s länger dauern sollte.“