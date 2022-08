Helferkreis Asyl sucht Unterstützer für Hausaufgabenbetreuung

Von: Verena Möckl

Spätestens ab Oktober nimmt das neue Schuljahr Fahrt auf. Um die Kinder von Geflüchteten dabei ein bisschen zu unterstützen, sucht der Dachauer Asylhelferkreis ehrenamtliche Unterstützer. © Patrick Pleul/dpa

Den Grundschulkindern in der Geflüchtetenunterkunft am Himmelreichweg in Dachau steht ein anstrengendes Schuljahr bevor. Die Zahl der Ehrenamtlichen, die den Kindern bisher bei den Hausaufgaben geholfen haben, ist stark zurückgegangen. Der Helferkreis Asyl sucht dringend Freiwillige.

Dachau – Vroni Kuhn blickt mit Sorge auf das kommende Schuljahr. Gerade einmal vier Freiwillige haben sich für die Hausaufgabenbetreuung in der Geflüchtetenunterkunft am Himmelreichweg in Dachau gemeldet. „Meine Sorge ist, dass wir den Kindern nicht mehr gerecht werden können“, befürchtet Kuhn.

Die 31-Jährige ist Lehrerin an der Mittelschule in Dachau-Ost. Seit zwei Jahren hilft sie geflüchteten Kindern bei den Hausaufgaben. Seit einer Woche hat sie die Leitung in der Unterkunft in Dachau-Süd übernommen. Dort werden im Schnitt zwei bis sechs Grundschulkinder betreut.

„Um die Kinder optimal bei den Hausaufgaben zu unterstützen, bräuchten wir jeden Tag zwei Freiwillige“, sagt Kuhn. Bis vor Kurzem war das auch der Fall. Vor allem ältere Menschen, die bereits im Ruhestand sind, engagierten sich. Doch dann kam Corona. Viele Freiwillige pausierten erst, mittlerweile haben sie ganz aufgehört.

Wegen Corona haben viele ältere Helfer aufgehört

Gleichzeitig gab es aber auch viele neue ehrenamtliche Helfer, berichtet Kuhns Vorgängerin Ursula Burkner. „Das waren vor allem jüngere Leute, die wegen Corona ihre Jobs oder ihr Studium nicht mehr machen konnten.“ Das hat sich zwischenzeitlich aber wieder geändert. Sie konnten zu ihren alten Jobs zurückkehren oder ihr Studium wie gewohnt aufnehmen.

Für den Helferkreis ist das ein Fiasko: Denn die Freiwilligen fehlen im kommenden Schuljahr. Und gerade ab Oktober bekämen die Kinder viele Hausaufgaben. „Das werden wir jetzt nicht mehr so gut stemmen können“, sagt Kuhn. So wie der Helferkreis bei der Hausaufgabenbetreuung am Himmelreichweg aktuell aufgestellt ist, kann Kuhn nicht einmal alle Schultage mit einer Person besetzen. Von einer Betreuung durch zwei Helfer ganz zu schweigen.

Und es gibt ein weiteres Problem, sagt Ursula Burkner, die sich seit elf Jahren im Arbeitskreis Asyl um die Schulunterstützung kümmert. Manche Familien bekommen die Chance, die Asylunterkunft zu verlassen und in eine eigene Wohnung zu ziehen. Was sich zuerst einmal gut anhört, kann für die Kinder jedoch zum Nachteil werden. Denn die Hausaufgabenbetreuung fällt weg. „Die Kinder stehen dann schlechter da“, so Burkner.

Um Hausbesuche bei betroffenen Familien zu machen, reicht die Zahl der Helfer nicht aus. „Es wäre schön, wenn wir mehr Helfer wären, dann könnten wir auch diesen Bereich abdecken.“ Denn der Bedarf sei bei Familien, die in privaten Wohnungen leben, genauso hoch wie in den Geflüchtetenunterkünften. Konkret geht es dabei in Dachau um drei Familien mit jeweils zwei Kindern. Burkner wünscht sich, dass auch sie berücksichtigt werden. Doch damit das gelingt, braucht es schlicht mehr Helfer. „Es sind keine pädagogischen Vorkenntnisse nötig“, betont Kuhn. „Wir nehmen jeden!“

Einmal pro Woche, zwei Stunden Der Helferkreis Asyl Dachau sucht für die Geflüchtetenunterkunft am Himmelreichweg in Dachau für kommendes Schuljahr Ehrenamtliche, die Grundschulkinder an einem festen Tag einmal pro Woche für zwei Stunden bei den Hausaufgaben unterstützen. Es geht darum, die Kinder zu motivieren, ihnen vorzulesen, mit ihnen zu üben und nach getaner Arbeit auch zusammen zu spielen. Bei Interesse können sich Freiwillige per E-Mail an veronika.kuhn@web.de oder an ursula.burkner@t-online.de wenden. vm

