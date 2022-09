Ende Gelände: Grundstückseigentümer sperrt beliebten Feldweg

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Weg wird kein leichter sein: Zurzeit ist der Trampelpfad zwischen Augustenfelder und der Theodor-Heuss-Straße gesperrt. © hab

Ein winziger Trampelpfad in Augustenfeld ist zuletzt zu einem großen Zankapfel geworden. Die Stadt als Pächterin lässt den Weg nämlich seit Jahren verwildern, Eigentümer Wolfgang Moll will sich dies nicht mehr gefallen lassen. Solange die Stadt nicht aufräumt, so Moll, wird der Weg für die Öffentlichkeit gesperrt.

Dachau – Die Stadtverwaltung hatte versucht, das Thema unter der Decke zu halten. Nur in nichtöffentlicher Sitzung sollten die Stadträte darüber informiert werden, dass es mit einer städtischen Liegenschaft ein gewisses Problem gibt. Grünen-Stadtrat Thomas Kreß aber pfiff auf die Geheimhaltung: Während der jüngsten öffentlichen Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses ging er Stadtrat Wolfgang Moll (Wir) frontal an: Er finde es „unmöglich“, was der mit dem Feldweg in Augustenfeld mache!

In der Sitzung wollten weder Moll noch die Rathausverwaltung genauer auf den Vorgang eingehen. Rückfragen bei den Beteiligten ergaben dann aber folgendes Bild: Der kleine Weg, der die Augustenfelder und die Theodor-Heuss-Straße verbindet, ist rein rechtlich ein Privatweg, den die Stadt – als Pächterin – jedoch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellte. Viele Spaziergänger nutzten das wilde Stück Weg, um dort ihre Hunde Gassi zu führen, eine Abkürzung zur Schrebergartenanlage zu nehmen oder einfach ein bisschen durchzuschnaufen von der Stadt.

Dass die Stadtverwaltung sich nicht allzu intensiv um die Pflege des Trampelpfads kümmerte, schien jahrelang niemanden zu stören. Bis es einen Wechsel des sogenannten Verfügungsberechtigten gab: Stadtrat Wolfgang Moll, dem auch schon das angrenzende Grundstück samt Pferdekoppel gehört, erwarb den Weg. Und das Erste, was er mit seinem neuen Besitz tat, war: Er versperrte den Pfad mit zwei großen Bauzäunen. Der Weg war damit praktisch nicht mehr passierbar.

Wolfgang Moll: „Stadt hat Pflichten als Mieter nicht erfüllt.“

Bei der Stadt war man entsprechend sauer: Moll dürfe doch „nicht einfach den Pachtgegenstand sperren“, so Bauamtsleiter Moritz Reinhold. Dem Vorbesitzer des Wegs habe es ja offensichtlich gereicht, was die Stadt an Aufwand in den Weg investiert habe. „Vorher gab es kein Problem!“

Das sieht Moll anders. Nicht angeleinte Hunde hätten seit jeher seine Pferde verschreckt, die Hinterlassenschaften der Vierbeiner seien in seiner Koppel gelandet, und herumliegendes Geäst hätte den Weg wenn schon nicht unpassierbar, aber zumindest gefährlich gemacht. Kurz: „In jedem Mietvertrag gibt es Rechte und Pflichten. Die sind hier einfach nicht erfüllt worden.“

Zwar habe er im Zuge der Eigentumsübertragung „die Gepflogenheiten der Vergangenheit“ – sprich den Pachtvertrag mit der Stadt – „bewusst in Kauf genommen“. Da die Stadt ihren Verpflichtungen aber nun schon seit fast 20 Jahren nicht nachkomme, habe er sich entschieden zu handeln und den Weg gesperrt. Wieder aufgemacht, so kündigt Moll in Richtung Rathaus an, „wird erst, wenn das Problem behoben ist“!

Im Rathaus ist man Reinhold zufolge zwar der Meinung, dass man das Thema „von Mensch zu Mensch“ hätte klären können – ohne gleich Fakten zu schaffen und den Weg zu sperren. Allerdings habe man sich ein „Angebot“ überlegt: Am Anfang und Ende des Wegs sollen sogenannte Hundetoiletten samt Mülleimer und Beutelständer aufgestellt werden. Zudem, so Reinhold, soll der Weg so weit gepflegt und von Grün freigeschnitten werden, dass er verkehrssicher ist. Fest stehe aber: „Es bleibt ein Trampelpfad! Es wird nichts ausgebaut oder schick und neu gemacht.“

Bauamt: „Wir haben uns ein Angebot überlegt“

Warum die Stadt den Vertrag nicht einfach kündigt und den Streit auf diesem Weg beendet, zumal ein paar Meter parallel ein weiterer, vor allem von Schulkindern genutzter Fußweg existiert, erklärt Reinhold so: „Viele Anwohner haben uns angeschrieben und gebeten, den Weg zu erhalten.“ Auch habe der Verkehrs- und Umweltausschuss des Stadtrats, in nichtöffentlicher Sitzung, signalisiert, den Vertrag mit Moll aufrechterhalten zu wollen.

Wie es nun weitergeht? In dieser Woche soll ein Gespräch zwischen beiden Parteien stattfinden. Reinhold zufolge dürfte Moll sein Grundstück mit einem Zaun einfrieden und damit seine Tiere schützen: „Laut Bebauungsplan wäre ein Zaun genehmigt, aber das ist sein Thema.“ Moll auf der anderen Seite betont, an einer gemeinsamen Lösung „zum Wohle aller“ interessiert zu sein. Und allen, die den Weg vermissen, verspricht er: „Sobald das Problem behoben ist, mach ich ihn wieder auf!“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.