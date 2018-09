Außenminister Maas fordert in Dachau: Demokraten müssen lauter werden 

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat bei einem Besuch in der KZ-Gedenkstätte Dachau die Bedeutung dieser Erinnerungsorte betont.

Dachau - Die Erinnerungsorte zeigten, dass aus dem, was in Deutschland einst geschehen ist, eine besondere Verantwortung erwächst, sagte Maas am Samstag.

Die jüngsten Vorfälle in Chemnitz zeigten, dass man jeder Form von Antisemitismus und Alltagsrassismus die Stirn bieten müsse. „Die Lautstärke derjenigen, die mit Hitlergruß durch die Stadt laufen, beängstigt viele“, sagte Maas. Aber: „Die Lautstärke der Extremisten hängt auch von der Lautstärke der anderen ab.“ Es müssten alle lauter werden, die für Weltoffenheit und Toleranz eintreten.

Von der AfD eingeladene Besucher störten in der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen und zogen den Massenmord der Nazis teils in Zweifel. Die Einrichtung ließ sich das nicht bieten.

Vor knapp einer Woche war ein 35-jähriger Deutscher bei einer Messerattacke in Chemnitz getötet worden. Als Tatverdächtige sitzen ein Iraker und ein Syrer in Untersuchungshaft. Die Tat war Anlass für rechtsgerichtete Demonstrationen, aus denen heraus es zu ausländerfeindlichen Attacken kam. Auch der Hitlergruß wurde gezeigt.

dpa