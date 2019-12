Kisten mit Kunst bewohnt

Unter dem Ausstellungstitel „Tete-à-Tete“, übersetzt Kopf an Kopf, stellen Christian Jasper und Jochen Pankrath in der Neuen Galerie aus.

Dachau – Betritt man die Neue Galerie, steht einem ein Frauenportrait einer scheinbar Heiligen gegenüber. Dahinter hängt ein langer, grüner, seidener Vorhang. Tritt man zur Seite, eröffnet einem dies den Blick auf die wohl ungewöhnlichste Raumkomposition, welche Neue-Galerie-Besucher seit langen gesehen haben. Denn die beiden Künstler Christian Jasper und Jochen Pankrath haben aus der Galerie komplett neue Räumlichkeiten gemacht.

Auf der linken Seite im Raum steht ein eckiges Podest mit Rückwand, Stuhl und Tresen darauf – alles aus hellem Holz gebaut. Die rechte Galeriewand ist komplett bedeckt von verschieden großen Holzkisten, die selbst eine neue Wand bilden. Zwischen den Transportkisten werden Gemälde oder Skulpturen der Künstler in Szene gesetzt. „Als sich die beiden Künstler im Sommer 2018 kennenlernten und meiner Einladung folgten, zusammen hier auszustellen, war noch nicht abzusehen, dass sich diese Begegnung als so fruchtbar erweisen würde“, betonte Kuratorin Jutta Mannes bei der Vernissage.

Unter dem Ausstellungstitel „Tete-à-Tete“, übersetzt Kopf an Kopf, treten sie in den Dialog. Für Jasper und Pankrath war es das erste Mal, dass sie ein solches Gemeinschaftsunternehmen wagten. Der Maler und der Bildhauer schickten sich gegenseitig Fotos von unfertigen Arbeiten und antworteten mit einer passenden künstlerischen Idee. Als gemeinsames Thema fand sich schnell das „Haus“. So gilt die Galerie selbst als „Behausung“ für die Kunstwerke. „Jede Kiste aus dem Lager ist wiederum selbst eine den kostbaren Inhalt schützende Behausung“, erklärte Mannes zu der Holzkisten-Wand die den Titel „Zwischenlösung/ Schutzraum“ trägt.

Die Kisten sind jedoch keineswegs leer. Auf ihnen stehen die Titel der Arbeiten, die sich darin befinden. „Das Prinzip der schützenden Verpackung durch Sperrholz konsequent fortführend, blieben auch der Tisch, der sonst neben dem Eingang steht, und der Stuhl dahinter nicht davon verschont. Beides verschwand im Shop“, erklärte Mannes auf dem Podest und damit dem „Shop“.

In ihren Gemälden und Skulpturen spielen die beiden Künstler ein „surreales Spiel“, wie es Mannes nannte. „Sie spielen mit der Kunst und der Wirklichkeit, der Täuschung, aber auch der Ent-Täuschung, dem Sichtbaren und dem Verborgenen, mit Figur, Bild und Abbild“, führte sie aus. Viele der Bilder oder Skulpturen zeigen Hände oder Atelierausschnitte der Künstler selbst. Pankrath malte sich selbst, wie er sich selbst malt oder nannte sein Frauenportrait „Keine Heilige“ – denn es ist schließlich nur ein Abbild. Solche und ähnliche Kniffe oder Anspielungen sind zuhauf zu entdecken. „Zwei Wochen waren wir mit dem Aufbau beschäftigt“, verrät Mannes. Kaum eine andere Ausstellung hätte die Galerie und ihre Mitarbeiter so an den Rand ihrer Möglichkeiten gebracht.

Doch die Arbeit hat sich gelohnt.

Die Ausstellung „Tete-à-Tete“ in der Neuen Galerie ist bis 22. März geöffnet. Die Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag sowie Feiertag jeweils von 13 bis 17 Uhr.

mik