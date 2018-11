Unbekannter fährt Hündin Resi an und flüchtet

Für eine 82-Jährige und ihren Hund wurde das Gassigehen am Donnerstagabend zur Tragödie. Das Tier wurde von einem Autofahrer angefahren.

Polizei Dachau sucht Zeugen

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagabend auf der Münchner Straße in Dachau einen Hund angefahren und ist geflüchtet, wie die Polizei Dachau in ihrem Pressebericht mitteilte.