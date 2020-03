Autofahrer mit dem Hubschrauber in Klinik

Ein Autofahrer musste am Donnerstagnachmittag nach einem Unfall in Dachau mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Dachau – Nach Angaben der Polizei Dachau bog ein 40-jähriger Slowake mit seinem Audi gegen 17.30 Uhr von der Münchner Straße nach links in den Wettersteinring ab. Er übersah dabei einen entgegenkommenden BMW, und es kam zum Zusammenstoß. Der 42-jährige BMW-Lenker aus Karlsfeld wurde bei der Kollision verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Klinikum Dachau. Da beim Unfallverursacher neurologische Verletzungen nicht auszuschließen waren, musste er mit einem Rettungshubschrauber in ein Münchner Klinikum geflogen werden. Die Schwere der Verletzung ist noch nicht bekannt, so die Polizei.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30 000 Euro. An der Unfallstelle war auch die Feuerwehr Dachau eingesetzt.