Freie Fahrt auf der B 471

Die B 471 wird schon am Samstag, 22. September, um 16 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Das Staatliche Bauamt Freising teilte mit, dass die Bauarbeiten eine Woche früher als geplant abgeschlossen werden konnten.

Dachau – Die Fahrbahn ist zwischen der Anschlussstelle Dachau/Fürstenfeldbruck der A 8 und der Anschlussstelle der St 2339 bei Günding erneuert worden.

Die alte Fahrbahndecke der B 471 im Bereich zwischen der Anschlussstelle der A8 bis zur Anschlussstelle der bei Günding wies starke Spurrillen, Ausbrüche und Längs-, Quer- und Netzrisse auf. Außerdem entsprach der Aufbau der B 471 in Bezug auf die Stärke der Asphaltbefestigung nicht mehr den hohen Belastungen aus dem ständig gestiegenen Verkehrsaufkommen mit hohem Schwerverkehrsanteil, so das Staatliche Bauamt in einer Pressemitteilung. Nach dem Abfräsen der schadhaften Deckschicht wurden während der rund zweiwöchigen Bauzeit 4000 Tonnen Asphaltmischgut und 600 Tonnen Bankettmaterial eingebaut, drei Kilometer Schutzplanken hergestellt und die Strecke auf einer Länge von 2,2 Kilometer neu markiert. Die Gesamtkosten inkl. der umfangreichen Verkehrssicherung und Umleitungsbeschilderung betragen rund 800 000 Euro.

„Zusammen mit der sehr engagierten und leistungsfähigen Baufirma konnte der Bauablauf nochmals optimiert und die Baustelle somit eine Woche früher fertig gestellt werden“, so das Staatliche Bauamt, das sich bei allen betroffenen Verkehrsteilnehmern für die Geduld während der Baumaßnahme bedankt.