Dachau ist bald ohne Altstadthotel: Wirtin Andrea Schneider hört auf

Von: Stefanie Zipfer

Gaststätte in Bestlage: Für das Restaurant Zieglerbräu wird ab 1. März 2024 ein neuer Pächter gesucht. Das Anwesen an der Konrad-Adenauer-Straße gehört seit 2019 der Stadt. © hab

Das Altstadthotel Zieglerbräu ist ab kommenden März Geschichte. Grund: Wirtin Andrea Schneider hört auf. Die Stadt als Eigentümerin sucht nun nach einem Nachfolger, allerdings nur noch für die Gaststätte.

Dachau – Die Geschichte des Altstadthotels Zieglerbräu geht lange zurück. Vor über 400 Jahren wurde es erstmals als Brauereigasthof erwähnt, vor rund 200 Jahren übernahm die noch heute namensgebende Brauers-Familie Ziegler das Anwesen. Zu ihren Glanzzeiten – das war Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts – beherbergte die Gastwirtschaft die hiesigen Honoratioren und Münchner Künstler genauso wie die einfachen Leut’ aus Dachau und dem Hinterland.

Es war also ein Haus mit Tradition und Renommee, das Andrea Schneider da vor 23 Jahren übernahm. Sie liebte und lebte ihr Geschäft als Wirtin. Während es in Hotel und Restaurant vor allem die erwachsene Kundschaft zu bedienen galt, beglückte die heute 49-Jährige auf dem Dachauer Volksfest zusätzlich noch alljährlich mit ihrem „’s Ziegler“-Partyzelt die junge Generation.

Das Wirtsehepaar Andrea Schneider und Jürgen Vötter will das Partyzelt „’s Ziegler“ weiterführen. © Zieglerbräu

In der letzten Zeit aber forderte diese Arbeitsbelastung ihren Tribut, wie Schneider zugibt. Denn das „Marktumfeld“, wie sie es nennt, habe sich in den vergangenen Jahren doch enorm verändert. Der ewige Kampf um qualifiziertes Personal, die stetig steigenden Energiekosten, die Inflation: „Das kannst du nicht alles an den Kunden weitergeben“, so Schneider. Der damit einhergehende Stress, die Sorgen hätten zuletzt daher sowohl ihr, als auch ihrem Ehemann Jürgen Vötter auf die Gesundheit geschlagen.

Der Entschluss von Wirtin Andrea Schneider und ihrem Mann Jürgen Vötter fiel Ende letzten Jaahres

Der Entschluss, der aus dieser Frustration, dieser Müdigkeit, dieser Erschöpfung resultierte, fiel dann Ende letzten Jahres: „Wir hören auf.“ Schneider zufolge soll der 31. Dezember 2023 daher der letzte Betriebstags des Hotels und des Restaurants sein, im Fasching 2024 soll es noch eine letzte „Abriss- oder Abschiedsparty“ geben, und zum 1. März ist dann endgültig Schluss. Sowohl die Mitarbeiter – aktuell sind es 13 Festangestellte sowie zahlreiche Aushilfskräfte – als auch die Stadt als Besitzerin des Anwesens seien bereits über diese Planung informiert.

Mein Mann und ich haben uns immer gesagt: Wir wollen aufhören, wenn es uns noch gut geht. Wir wollen erhobenen Hauptes gehen können!“

Und dann? Andrea Schneider will erst einmal „durchschnaufen, Kraft schöpfen, zur Ruhe kommen. Dann kommen auch wieder neue Ideen für die Zukunft“.

Das „‘s Ziegler“-Partyzelt auf dem Volksfest wollen sie weiterbetreiben

Sicher ist schon jetzt, dass sie sich mit ihrem Mann wieder um das kleine Ziegler-Partyzelt auf dem Volksfest bewerben will. Alles andere werde man sehen. Sie gehe „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“: Weil der Zieglerbräu, ihre Mitarbeiter und Gäste ihr Leben, ihre Aufgabe gewesen seien. „Aber auch, weil mein Mann und ich uns immer gesagt haben: Wir wollen aufhören, wenn es uns noch gut geht. Wir wollen erhobenen Hauptes gehen können!“

Oberbürgermeister Florian Hartmann findet es schade, dass die langjährige Wirtin aufhört

Oberbürgermeister Florian Hartmann kann Schneiders Entscheidung nachvollziehen, wie er auf Nachfrage erklärt. Gleichwohl findet er es „natürlich schade“, dass die langjährige Wirtin aufhört. Die Stadt, die vor vier Jahren das direkt neben dem Rathaus gelegene Anwesen gekauft hatte (wir berichteten), will sich nun in den kommenden Wochen auf die Suche nach einem neuen Pächter machen. Allerdings soll Hartmann zufolge nicht mehr die ganze Immobilie genutzt werden: „Wir schreiben nur noch die Räume der Gaststätte aus, nicht mehr das Hotel.“

Zur Erinnerung: Die Stadt hatte im Frühjahr 2019 das Anwesen gekauft, um es – nach Generalsanierung und Umbau – im Erdgeschoss als Lokal zu verpachten und den Rest des Hauses für die Stadtverwaltung nutzbar zu machen. Angesichts der schwierigen Haushaltslage hatten die Stadträte dieses Projekt jedoch auf unbefristete Zeit auf Eis gelegt. „Zu einer Detailplanung, wie das mit der Rathauserweiterung im Einzelnen hätte funktionieren können, ist es gar nicht mehr gekommen“, so Hartmann.

Ihm und dem Stadtrat sei es im Moment nur wichtig, dass es nach Schneiders Abschied und ein paar „kleineren Ertüchtigungen, vor allem im Brandschutz, so schnell wie möglich weitergeht“. Auf ein bestimmtes Datum oder einen Wunsch-Pächter will sich der OB nicht festlegen lassen: „Das wird man alles im Rahmen der Verhandlungsgespräche finden.“