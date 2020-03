„Jetzt kommen die Berge zu uns“

Für die Kletterhalle der Naturfreunde am Wettersteinring in Dachau erfolgte jetzt der Spatenstich. Dreieinhalb Jahre hat es gedauert, bis die Finanzierung stand.

Dachau – Dem gemeinen Hobby-Kletterer mag sie kein Begriff sein, aber unter Bergfexen ist Lynn Hill eine Legende. Dennoch gibt es eine Gemeinsamkeit zwischen der US-amerikanischen Extrem-Kraxlerin und den Dachauer Naturfreunden, die ansonsten eher nicht dafür bekannt sind, ungesichert steile Felswände zu bezwingen.

„Sei entspannt und geduldig“, lautet nämlich das Erfolgsgeheimnis Hills; und dieses Erfolgsgeheimnis, so erklärte Oberbürgermeister Florian Hartmann am Donnerstag, sei wohl auch der Schlüssel gewesen, mit dem die Naturfreunde nun doch noch zu ihrer Kletterhalle in der Großen Kreisstadt kommen. Am Donnerstag nahm Hartmann gemeinsam mit Stadträten, Naturfreunde-Vertretern und Landräten dazu nun den symbolischen Spatenstich vor.

Wie berichtet, hatten es die Naturfreunde nach einer über dreijährigen Hängepartie doch noch geschafft, die Finanzierung des Großprojekts zu stemmen. Die Investitionskosten von rund 4,3 Millionen Euro werden nun zum einen über private Sponsoren, zum anderen über einen Kredit der Stadtsparkasse München gestemmt. Entsprechend den Plänen von Architekt Maximilian Engelhart wird mit dem Geld nun eine Kletterhalle samt Nebengebäuden realisiert, die sowohl sportlichen als auch ökologischen Ansprüchen genügt.

Was OB Hartmann am Konzept besonders überzeugte: die soziale Komponente. Nach den Plänen der Naturfreunde soll es nämlich Ermäßigungen geben für Menschen mit geringem Einkommen. „Damit hat jeder die Möglichkeit zum Klettern!“

Der Bauherr, Naturfreunde-Landesvorsitzender Christian Schwarzkopf nannte den Spatenstich denn auch einen „Meilenstein“, nachdem die Naturfreunde das Grundstück am Wettersteinring 14 vor 16 Jahren schon gekauft und die vergangenen dreieinhalb Jahre mit der Regelung der Finanzierung verbracht hätten. Landrat Stefan Löwl kündigte an, die Halle bald selbst nutzen zu wollen: „Allerdings nur einen leichteren Weg, wo der OB und ich auch klettern dürfen.“ Angesichts des Massentourismus in den Alpen sei die Kletterhalle eine ideale Alternative für Menschen, „die sich körperlich betätigen wollen“. Denn: „Jetzt kommen die Berge zu uns!“

Laut Architekt Engelhart sollen die Aushubarbeiten im April durchgeführt werden und die Bauarbeiten bis zum Herbst abgeschlossen sein. Sein Ziel: „Dass wir noch dieses Jahr eröffnen.“