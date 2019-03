Historische Motive von Dachau: Der Dachauer Wolfgang Bail sammelt alte Postkarten

In Zeiten von E-Mail und Whatsapp ist die Postkarte aus de Mode gekommen. Ihren Charme haben Postkarten aber nicht verloren.

Dachau – Irgendwann ist es aus mit den Postkarten. Da ist sich Wolfgang Bail (78) aus Dachau sicher. Schade findet er das schon: Seit den 70er-Jahren hat er rund 150 Ansichtskarten vor allem aus Dachau und dem Landkreis gesammelt. Nur: „Wer verschickt denn heute noch Postkarten?“ – jammerschade, wo doch die „Correspondenzkarte“, so der ursprüngliche Name der Postkarte, heuer ihren 150. Geburtstag feiert.

+ Radlerrarität: Mitglieder des R.C.T. Dachau machten sich im Mai 1922 zu einem 100-Kilometer-Rennen auf. © ans

Wolfgang Bail besitzt eine Karte aus den Anfängen, sie stammt aus dem Jahr 1876, ein kleines vergilbtes Kärtchen, vorne die Anschrift, hinten das Schreiben. Schlicht, praktisch, ohne Motiv. Da hat sich seitdem viel getan. Die Postkarten sind bunter und viele zu Liebhaberstücken geworden. Wenn Bail sein ledernes Postkarten-Album durchblättert, schwelgt er oft in Kindheitserinnerungen. Als sechsjähriger Bub ist er mit seiner Familie aus dem Sudetenland nach Dachau gezogen: Er zeigt ein Bild vom damaligen Schwimmbad im Freien und erinnert sich: „Da ist früher noch Amperwasser reingelaufen.“ Aber: Er und seine Spezln haben damals an der Staustufe am Amperwehr gebadet – da, wo heute das Elektrizitätswerk steht.

+ Als die Heuwagen noch durch Dachau fuhren. © ans

Was sich in Dachau verändert hat, das sieht Wolfgang Bail immer wieder an den historischen Karten: Sie zeigen Szenen, als noch Pferde und Heuwagen oder Menschen in Dachauer Tracht durch die Altstadt zogen – eine ländliche Idylle. Später hingen dort Nazifahnen aus den Fenstern. Zwischendrin finden sich Radler vom R.C.T. Dachau, die sich im Mai 1922 zu einem 100-Kilometer-Rennen aufmachten, oder eine Ansicht von der Stadtkirche St. Jakob, damals umringt von Bauernhäusern. Trotzdem ist sich Bail sicher: „In der oberen Stadt hat sich gar nicht so viel verändert.“ Und fügt stolz hinzu: „Mir gefallen diese alten Ansichten, ich sammel’ gerne“ – nicht nur Postkarten, sondern auch Briefmarken. Seit Jahrzehnten.

+ Umzug anno dazumal: Kartenmotiv von der Altstadt. © ans

Dafür war er auf unzähligen Flohmärkten, tauschte mit seinen Briefmarkenkollegen, die meist auch Ansichtskarten sammelten. „Eine Karte mit einem Dachau-Motiv kostet zwischen fünf und 30 Euro“, je älter, desto teurer natürlich. „Eine Karte mit dem Rathaus ist zum Beispiel billiger als mit einem Haus, das heute gar nicht mehr steht.“ Selten sind außerdem Postkarten aus dem Landkreis: „Da gibt es eher welche aus Indersdorf“, mit dem ehemaligen Kloster. „Sulzemoos ist rar, und Röhrmoos gibt’s kaum.“

Auch interessant: Für den ESV Dachau brechen entscheidende Wochen an. Der Haupt- und Finanzausschuss und der Bauausschuss werden über den Bau einer neuen Eishalle entscheiden.

+ Wenn ein ländliches Motiv, dann Indersdorf. © ans

Heute werden Fotos von den Sehenswürdigkeiten gemacht, aber das ist irgendwie nicht das gleiche wie Postkarten. Denn verschickt werden die Fotos meist nur via Internet, nur wenige drucken sie noch auf Fotopapier und kleben sie in ein Album: „Auch das Briefeschreiben wird sich aufhören“, vermutet Bail. Was mit seiner Postkartensammlung mal passiert, ist ungewiss: „Ich denke, mein Sohn wird sie schon mal übernehmen.“ Das Postkarten-Album ist Bails Schatz aus der Vergangenheit für die Zukunft.

Lesen Sie auch: Mit einem Trick hat sie den Staat um 100.000 Euro erleichtert. Dafür wurde eine Gerichtsvollzieherin in Dachau schon verurteilt. Jetzt zog die Frau vors Verwaltungsgericht, um ihren Job zu behalten. Das Urteil fiel eindeutig aus.

Ära der Postkarte beginnt im Juli 1870

Im Juli 1870 – also vor fast 150 Jahren – begann die Ära der Postkarte in Deutschland, seinerzeit noch „Correspondenzkarte“ genannt. Eingeführt hatte sie der Postreformer Heinrich von Stephan als günstige Mitteilungsform für die Bevölkerung. Aber in der heutigen Zeit von E-Mail, Facebook und WhatsApp werden immer weniger Ansichtskarten verschickt: Im Jahr 2017 transportierte die Deutsche Post rund 195 Millionen. Das klingt viel. Aber zehn Jahre zuvor waren es noch 210 Millionen. „Der Großteil dieser Postkarten wurde innerhalb Deutschlands verschickt“, erklärt Deutsche-Post-Pressesprecher Dieter Nawrath. Im Gegenzug erreichten Ansichtskarten aus den „Top-Urlaubsländern der Deutschen“ die heimischen Briefkästen vor allem aus den Ländern Italien, Spanien, Österreich, Frankreich und den USA. „Gerade zu Ostern, Weihnachten und in der Urlaubszeit ist die Postkarte sehr beliebt“, sagt Nawrath. Derzeit kostet das Verschicken der Postkarte innerhalb Deutschlands 45 Cent, sie darf ein Gewicht von 150 bis 500 Gramm haben.