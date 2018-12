Eine ganze Familie trauert: Nichte und Onkel sterben kurz hintereinander

Betina Westernacher und Stefan Chymyn waren Nichte und Onkel, sie hatten eine besondere Beziehung zueinander. Tragischerweise starben sie in der Weihnachtszeit kurz hintereinander, und sie werden gemeinsam die letzte Ruhe finden.

Landkreis –Drei Monate lang hat Betina Westernacher gegen den Krebs gekämpft. Kurz vor Weihnachten starb sie im Alter von 44 Jahren. Ihre Familie – ihre Mama, ihre Tochter, ihre Tanten und Onkel, ihre Cousinen – trauerte an Heiligabend gemeinsam. Unter ihnen war auch „Onkel Stef“, Stefan Chymyn, der für Betina wie ein Ziehvater war. Dass er am Tag danach sterben sollte, ahnte da noch niemand.

Anfang September hat die fröhliche, lebenslustige Dachauerin, die seit einigen Jahren im Dachauer Hinterland lebte, erfahren, dass sie Krebs hat. „Und dann ging alles viel zu schnell“, erzählt ihre Cousine Sandra Huber. Die beiden waren ihr Leben lang verbunden. Sie sind zusammen in Dachau aufgewachsen, gingen in die gleiche Schule, trafen sich schon als Kinder jede Woche bei der Oma, spielten stundenlang zusammen.

„Schon als Kind war Betina viel bei Tante Ilse und Onkel Stef“

Betina machte eine Ausbildung bei Sport Schuster, wo sie bis zuletzt in der Buchhaltung tätig war. „Sie hatte ihre Arbeit und ihre Kollegen ins Herz geschlossen“, berichtet Sandra Huber. Betina lebte dann mit ihrem ersten Mann in München, bekam ihre Tochter Alina. Dann zog die Familie wieder zurück nach Dachau, in die Wohnung über der von Betinas Tante und Onkel, Ilse Schmidt und Stefan Chymyn.

„Schon als Kind war Betina viel bei Tante Ilse und Onkel Stef“, erzählt Sandra Huber. Betinas Mama Marianne war alleinerziehend, im Jahr 1990 heiratete sie Burkhard, mit dem sich Betina sehr gut verstand. „Mit Onkel Stef hat Betina schon als Kind viel unternommen. In seiner Freizeit half er auf einem Hof von engen Freunden im Dachauer Moos aus. „Dorthin hat er Betina oft mitgenommen.“ Stefan Chymyn wurde in Neuhimmelreich geboren und wuchs zusammen mit drei Brüdern und einer Schwester auf einem Hof im Dachauer Moos auf. Er machte schon mit 14 Jahren eine Ausbildung bei der MTU und war dort Zeit seines Lebens tätig. „Onkel Stef konnte gut mit Kindern umgehen, hat auch schüchterne Kinder schnell aus der Reserve gelockt“, erinnert sich Sandra.

Die Diagnose Krebs kam im September

Vor wenigen Jahren zog Betina, die von ihrer Cousine Sandra als „immer lieb und gut drauf“ beschrieben wird, ins Dachauer Hinterland. Doch die Verbindung zu Sandra und Daniela, der dritten Cousine, blieb eng. „Wir haben immer gesagt, dass wir zusammenhalten müssen, da wir drei Cousinen Einzelkinder sind“, erzählt Sandra. Die drei führten das „Cousinenfrühstück“ ein, trafen sich regelmäßig, gingen ins Kino, zum Essen, machten Selfies von sich. Betinas Stiefpapa Burkhard sagte einmal zu so einem Foto „die Gruselgusten“ – und so nannte sie von da an die ganze Familie.

Auch für den 2. September dieses Jahres hatten die drei Cousinen ein Treffen geplant. Doch Betina sagte ab, weil sie da schon im Krankenhaus war. Aus einer unspektakulären Diagnose wurde am Ende leider eine unheilbare Krebserkrankung. Sie ertrug in der kurzen Zeit viele schmerzhafte Operationen und begann eine Chemo. „Leider hatte sie trotz aller Hoffnung nie eine Chance auf Heilung, da der Krebs einfach zu aggressiv war.“, sagt Sandra Huber.

Kurz vor Weihnachten erlag Betina Westernacher ihrer Krankheit

Ende November kam Betina nach Hause, aber es ging ihr von Tag zu Tag schlechter. Sie wollte auf keinen Fall wieder ins Krankenhaus, ein Palliativteam versorgte sie zu Hause. „Wir konnten ihrem Verfall zuschauen“, sagt Sandra Huber. Ihr zweiter Mann, mit dem sie seit über zehn Jahren zusammen war und den sie im Juli erst heiratete, ermöglichte es ihr, zu Hause zu sterben. Die letzten Tage waren auch ihre Tochter Alina, inzwischen 20 Jahre alt, und ihre Cousine Sandra fast rund um die Uhr bei ihr. Am 18. Dezember starb Betina Westernacher, kurz vor Weihnachten.

Stefan Chymyn stirbt am ersten Weihnachtsfeiertag

Weihnachten feiern wollte niemand in der Familie in diesem Jahr – obwohl an Heiligabend immer alle zusammen waren. „Da hab ich gesagt, wir können auch zusammen traurig sein, und habe alle zu uns eingeladen“, so Sandra Huber. „Unser Familienzusammenhalt, das ist das Gute auch in solchen Momenten.“ So kam die Familie an Heiligabend zu den Hubers nach Dachau-Ost. Onkel Stef und Tante Ilse verabschiedeten sich früh, weil sie so traurig waren. Am nächsten Morgen platzte ein Aneurysma bei Stefan Chymyn. Er starb am ersten Weihnachtsfeiertag im Alter von 71 Jahren und folgte Betina Westernacher, die für ihn wie eine Tochter war.

Onkel und Nichte sollen gemeinsam letzte Ruhe finden

Nun werden Stefan Chymyn und Betina Westernacher zusammen die letzte Ruhe finden. Die Familien der beiden kann in dieser schweren Zeit nichts trösten, doch sie haben viele schöne Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse. Mit diesem schönen Spruch nimmt die Familie Abschied: „Ich kann nicht lange bleiben“, flüstert der Glücksmoment. „Aber ich leg dir eine Erinnerung ins Herz.“

Die Urnenbeisetzung findet am Montag, 7. Januar, am Waldfriedhof in Dachau statt.

Lesen Sie auch:

Enkel (30) und Opa (96) am selben Tag beerdigt - das ist der Grund

Johannes Bersenkowitsch und Josef Weingärtner aus Weichs waren Enkel und Opa. Sie starben kurz nacheinander und fanden am selben Tag die letzte Ruhe, wie Merkur.de* berichtet.