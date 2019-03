Die Dachauer Künstlerin Gertrude Oehm-Rudert feiert ihren 80. Geburtstag

Ihr ganzes Leben lang ist Gertrude Oehm-Rudert von der Bildhauerei und der Modellierung begeistert. Jetzt feiert die Dachauer Künstlerin ihren 80. Geburtstag.

Dachau – Schon mit fünf Jahren hat Gertrude Oehm-Rudert mit dem Modellieren begonnen – damals füllte sie ihre Fußabdrücke, die sie im Sand hinterließ, mit Großmutters Knödelmehl. Heute wird die Dachauer Künstlerin Gertrude Oehm-Rudert 80 Jahre alt. Und auch heute noch ist Modellieren ihre große Leidenschaft.

Bereits ihre ganze Kindheit hindurch fand sie immer wieder den Weg zur Kunst: mal war es der Nachbar, der seine gezeichneten Bilder zum Trocknen an die Sonne stellte und sie so gleich die Kunststücke bewunderte, mal zeichnete sie mit Kreide auf dem dunklen Boden der Werkstatt ihres Vaters. Der Vater war es auch, bei dem sie sich Formen und Striche für das Porträtieren von Mitmenschen abschaute und das neu erlernte sogleich bei ihren Mitschülerinnen als Modelle anwandte.

Der Familientradition folgend, machte Oehm-Rudert eine kaufmännische Ausbildung – doch ihr Lehrer erkannte schnell ihre kreative Begabung und die Bestimmung, diese auch beruflich auszuüben. Oehm-Rudert erinnert sich an seine Worte: „Gerti, du musst etwas Künstlerisches tun! Du hast dich doch hier nur gelangweilt. Wenn du einen Bericht schreiben solltest, hast du eine Geschichte daraus gemacht und Stoffqualitäten hast du in Frauen verwandelt...“. Harter Ton und Gips wirkte nach Oehm-Ruderts Arbeit wie weicher Stoff.

Später begann Gertrude Oehm-Rudert ein dreijähriges Studium für Gebrauchsgrafik und Illustration. Während sie anfangs noch immer Farbe in ihre Kunstwerke bringen wollte, rieten auch hier ihre Lehrer, sie müsse bildhauern und modellieren, da sie ein besonderes Verständnis für das Dreidimensionale zeigte.

Oehm-Rudert skizzierte immer weiter Menschen und fand so auch das Interesse an der menschlichen Figur – bis sie anfing, Frauenkörper mit Ton zu modellieren. Für einen Gast formte sie aus Ton sogar eine Tracht in Lebensgröße. Mit Eisenstangen und Draht baute sie ein Gerüst, zwei junge Mädchen standen in der Tracht Modell. Sechs Zentner Ton verwendete sie.

Farbe wurde für Oehm-Rudert immer unwichtiger, für sie war es möglich, alle Details im Ton zu verewigen.

Am Drang zum Gestalten scheiterte es bei Gertrude Oehm-Rudert nie. „Während des Tuns wächst bereits der nächste Gedanke“, so Gertrude Oehm-Rudert.

fsa/ey