Gymnasium Karlsfeld muss größer werden

Die Gymnasien im Landkreis Dachau platzen aus allen Nähten. Das wurde bei der Vorstellung des Schulentwicklungsplans im Kreistag deutlich.

Dachau– Die drei Landkreisgymnasien sind am Anschlag. Wie aus dem sogenannten Schulentwicklungsplan im Landkreis Dachau, der dem Schulausschuss des Kreistags gestern vorgestellt wurde, hervorgeht, besuchten im aktuellen Schuljahr 3591 Kinder die Gymnasien in Dachau und Markt Indersdorf. Am Josef-Effner-Gymnasium gab es bereits im zweiten Jahr in Folge zehn Eingangklassen, wie Albert Herbst, im Landratsamt unter anderem zuständig für die Schulentwicklung, den Kreisräten mitteilte. In Indersdorf seien es in diesem Schuljahr so wie im Jahr zuvor jeweils sechs Eingangsklassen gewesen, weshalb diese Schule mittlerweile mit ihrem Raumprogramm „am Limit“ sei. Auch die Entwicklung am Effner-Gymnasium ist „auf Dauer nicht durchzuhalten“, weshalb – und darin waren sich alle Ausschussmitglieder einig – ein viertes und fünftes Landkreisgymnasium dringend notwendig sind.

Für das vierte Gymnasium in Karlsfeld soll im Oktober der Architektenwettbewerb durchgeführt werden. Entgegen der bisherigen Planung aber soll die Schule größer werden als ursprünglich angedacht: Anstelle der bisher vorgesehenen fünf Züge soll es sechs geben, entsprechend mehr Raum soll schon heute für – beispielsweise – Lehrerzimmer, Speisesaal oder Verwaltung – eingeplant werden. Landrat Stefan Löwl fand nämlich: „Lieber bauen wir jetzt 124 Quadratmeter mehr, als dass wir später Millionen in einen Erweiterungsbau stecken.“ Die Kreisräte sahen es ähnlich und unterstützten die Neuplanung.

Was das fünfte Landkreisgymnasium betrifft, das vorzugsweise in Bergkirchen, alternativ in Hebertshausen oder Röhrmoos entstehen soll, hatte der Landrat gute Nachrichten. „Die erste Hürde von drei haben wir geschafft!“ Demnach habe die ministeriale Dienststelle in München bereits grünes Licht für das Projekt gegeben, jetzt fehlten nur noch die Zusagen aus dem Finanz- und Kultusministerium.

Bemerkenswert in dem Zusammenhang: Auch wenn die Schülerzahlen an Gymnasien in Stadt und Landkreis scheinbar explodieren, liegt Dachau mit seinen Übertrittquoten weit unter dem Oberbayern-Schnitt. „Wenn wir da nach oben gehen“, prophezeite Albert Herbst jedoch, „wird unsere Aufgabe wesentlich schwieriger“.