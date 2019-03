Vergeblich hatte der Bauernverband gegen das Volksbegehren für den Artenschutz gekämpft. Nun will BBV-Kreisobmann Anton Kreitmair die Bürger zum Handeln bewegen.

Dachau – Nachdem das Volksbegehren der ÖDP und des Bündnis 90/Die Grünen zum Schutz der Artenvielfalt so erfolgreich war, will nun der Bayerische Bauernverband (BBV) Initiativen ergreifen, um die Bürger zum Handeln zu bewegen. Denn: „Das Volksbegehren ist eine Unterschrift und Handeln nochmal etwas anderes“, so Anton Kreitmair, Bezirkspräsident des BBV.

Deshalb will der BBV nun einen Antrag an alle Gemeinden des Landkreises stellen, in dem er von Gemeinden, Pfarrverbänden und dem Landkreis Dachau fordert, ab dem 1. September 2019 die Lebensmittel von Gemeinschaftsverpflegungen und Dorffesten zu mindestens 50 Prozent aus der Region (Bayern) und weitere 25 Prozent aus regionaler, ökologisch wirtschaftender Landwirtschaft zu beziehen.

Josef Kreitmair: „Wir wollen mitarbeiten“

Im Laufe des Volksbegehren sind immer wieder Vorwürfe gegen Bauern laut geworden, sie würden nichts tun, um zum Schutz der Artenvielfalt beizutragen. Josef Kreitmair stellt klar: „Wir wollen mitarbeiten!“ Und dafür brauche es vor allem auch die Bauernfamilien, die bereits seit Jahrzehnten den ländlichen Raum pflegen, maßgeblich am Artenschutz beteiligt sind und so Erfahrung, Fachwissen und regionales Bewusstsein mit in den Dialog bringen können.

Während der BBV in den letzten Jahren bereits Blüh- und Grünflächen sowie Gewässerrandstreifen geschaffen habe, soll der Schutz der Regionalität durch Gemeinden und Kirchen das nächste Ziel sein. Kreitmair fordert von den Bürgern Kompromissbereitschaft den Bauern gegenüber. Mit dem Antrag will der BBV auch das private Bewusstsein der Menschen stärken. Sie sollen nicht nur darauf achten, was Bauernfamilien im Landkreis schaffen, sondern bei sich selbst beginnen – am Besten beim Einkaufen.

Lesen Sie auch: Die Nachfolge für den im September in Ruhestand gehenden Stadtpfarrer Wolfgang Borm steht fest. Wie das Erzbistum gestern bestätigte, wird Dr. Benjamin Gnan neuer Leiter des Pfarrverbands.

„Regionale Produkte sind nicht so teuer. Bei einer Kugel Eis, die 1,20 Euro kostet, zögert ja auch niemand“, so Kreisbäuerin Emmi Westermeier. Bedenken, dass bereits geschlossene Verträge zwischen Gemeinden und Caterern oder ein zu hoher Mehrpreis Gemeinden davon abschrecken könnten, die Forderungen zu erfüllen, weist Kreitmair ab: „Die Mehrkosten, um regionale Produkte zu erwerben, sind unbedeutend gering, und Verträge können unter Zustimmung beider Seiten einfach geändert werden.“

Einen konkreten Plan hat der Bauernverband noch nicht

Außerdem ist es Anton Kreitmair wichtig zu betonen, dass der Antrag fraktionsübergreifend vom gesamten Bauernverband gestellt wird und zudem auch das Handwerk, also nicht nur die Produkte selbst, sondern auch Metzger und Bäcker mit einbeziehen soll. „Wir können stolz sein auf unseren Verband, dass wir jetzt auf die Kommunen zugehen und das gemeinsam nach vorne bringen“, sagt Kreitmair. Ziel sei es, den Antrag in der Öffentlichkeit zu verbreiten und Bürgern die Informationen zu geben, auf die sie ein Recht haben.

Einen konkreten Plan, wie und mit welchem Aufwand die Forderung umgesetzt werden kann, hat der Bauernverband jedoch noch nicht.

Auch interessant: Die sogenannten Laufstreifen sollen an mehreren Stellen im Stadtgebiet Dachau gebaut werden: damit Menschen mit Rollatoren oder Kinderwagen einfacher laufen können. Die Stadtverwaltung war teilte die Begeisterung der Stadträte allerdings nicht.

Franziska Sammer