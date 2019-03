Neues Planungsbüro für MD-Gelände

Das Stadtplanungsbüro „bgsm“ ist ab sofort für das MD-Gelände zuständig. Die Münchner sollen den preisgekrönten Plan des Büros Trojan + Trojan endgültig umsetzen.

Dachau – Oberbürgermeister Florian Hartmann meldete bei einem Pressegespräch am Mittwochnachmittag Vollzug: Die Stadt habe einen Planer für das MD-Gelände gefunden, der „in der Lage ist, so ein Projekt zu meistern“. Und: „Es zum Ende zu führen.“ Gemeint hat Hartmann die Münchner Firma bgsm Architekten Stadtplaner. Das renommierte Unternehmen hatte die Ausschreibung für sich entschieden. In Sachen Stadtplanung erwarben sich die Münchner bereits Meriten. So war die Firma beispielsweise für die Neuordnung des Werksviertels am Ostbahnhof München oder die Neunutzung der ehemaligen Flächen der Paulaner-Brauerei am Nockherberg federführend. In Dachau betreute die bgsm die beiden Bebauungspläne „Gewerbegebiet südlich des Schleißheimer Kanals“ und „Siemensstraße“.

Den Ideenwettbewerb für das MD-Gelände im Jahr 2007 hatte die bgsm vorbereitet. Gewonnen hatte damals das Büro Trojan + Trojan. Nun wird die bgsm Nachfolger des damaligen Gewinners. Von Trojan + Trojan hatte sich die Stadt im vergangenen Oktober getrennt. Wie inoffiziell verlautete, war die Stadt mit dem Tempo der Darmstädter unzufrieden.

An dem alten Plan wird festgehalten

Nun also ist die bgsm am Zug, die in Sachen Grundordnung auf dem Gelände mit dem Landschaftsarchitekturbüro Lohrer Hochrein zusammenarbeiten wird. Wie Christian Böhm, einer der Partner bei bgsm, mitteilte, wolle sein Büro „das erfüllen, was man sich wünscht“. Das ist einmal die Fortführung des Trojan + Trojan-Entwurfs, an dem die Stadt und der Eigentümer des Geländes, die Isaria Dachau Entwicklungsgesellschaft (IDEG), auf jeden Fall festhalten möchten. Und: Die Umsetzung darf gerne schneller vonstatten gehen als bisher.

Dazu werde es laut Bauamtsleiter Moritz Reinhold in Zukunft alle zwei Wochen Treffen in kleiner sowie alle vier Wochen in größerer Runde geben, um den neuen Stadtteil für etwa 2000 Menschen sowie Gewerbe und Gastronomie weiterzuentwickeln.

Dabei werde der erforderliche Bebauungsplan, so Christian Böhm, als „Ganzes in einem Stück“ entwickelt. Davon abgetrennt ist nur der Bereich an der Freisinger Straße bis hin zu den Mayr-Terrassen. „Das Thema Bahnunterführung“ dort werde über ein Planfeststellungsverfahren konkretisiert. Praktisch ist hier: Zuständig ist nicht die Stadt sondern die Regierung von Oberbayern, die das Eisenbahn-Bundesamt „huckepack“ nehmen darf. Das wiederum freute OB Hartmann, der die Regierung als schnell handelnde Behörde einschätzt – ganz im Gegensatz zu den Verantwortlichen bei der Bahn. Michael Gerstner, als Projektleiter der IDEG für das MD-Gelände zuständig, rechnet damit, dass „Ende 2020 Baurecht vorliegt“. Das gesamte Bauleitplanverfahren werde zwei bis drei Jahre verschlingen.

Erste Arbeiten stehen bereits an

Wie berichtet stehen der Abbruch der nicht unter Denkmalschutz stehenden Teile und eine Bodensanierung mit der Beseitigung der Altlasten und Schadstoffe an. Dabei soll der kontaminierte Boden bis 2022 vollends beseitigt sein. Wie schlussendlich gebaut wird und was genau, steht noch in den Sternen. Doch wie sagte bgsm-Mann Böhm: „Der Plan von Trojan + Trojan ist eine gute Basis dafür, dass etwas Gutes für Dachau entstehen kann.“

