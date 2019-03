Neue Wasserpreise für neues Wasserwerk

Die Tarife für Wasser und Abwasser in Dachau steigen. Rückwirkend zum 1. Januar hat der Werkausschuss eine entsprechende Preiserhöhung beschlossen.

Dachau – Als Grund für die höheren Gebühren nennen die Stadtwerke die „alternden Anlagen, die finanzielle Anstrengungen erfordern“. Der Bau des neuen Wasserwerks in Dachau-Ost soll noch heuer beginnen.

Bereits zum Jahresende 2018 hatte Stadtwerke-Chef Robert Haimerl die Stadträte auf eine Änderung der Tarife für Wasser und Abwasser vorbereitet: „Viele Positionen gehen nach oben, nur einzelne nach unten.“

Anlass für die Gebührenneukalkulation ist, dass die Stadtwerke die Preise immer in einem Vier-Jahres-Turnus festsetzen. Die neuen, rückwirkend zum 1. Januar beschlossenen Tarife gelten nun bis 31. Dezember 2022.

Aktuell investieren die Stadtwerke viel Geld in die Sanierung des städtischen Leitungsnetzes. Zudem laufen Planungen für zwei weitere Trinkwasserbrunnen in Dachau-Ost, um die städtische Wasserversorgung langfristig zu sichern. All diese Investitionen, so führte Haimerl im Dezember aus, müssten über Gebühren finanziert werden – kostendeckend.

Auf Basis dieser Kosten gelten nun folgende neue Beiträge: je Kubikmeter Wasser werden ab sofort 1,59 Euro – anstatt wie bisher 1,41 Euro – fällig. Die Abwasserentsorgung kostet pro Kubikmeter nun 1,82 Euro und damit 20 Cent mehr als bisher. Der Werkausschuss des Stadtrats segnete diese neuen Preise am Dienstag einstimmig und ohne Diskussion ab.

Den Stadtwerken war dabei aber wichtig zu betonen: Sowohl beim Wasser als auch beim Abwasser liegt Dachau auch nach der rund zwölfprozentigen Gebührenerhöhung unter dem bayerischen Durchschnitt. Ausschlaggebend hierfür, so Stadtwerke-Sprecherin Cornelia Scheyerl, sei der „vergleichsweise niedrige Grundpreis“ in Dachau.

Der Durchschnittshaushalt der Großen Kreisstadt, der zirka 110 Kubikmeter Wasser pro Jahr verbraucht, muss laut Sprecherin Scheyerl damit nun Mehrausgaben von 40 Euro brutto – für Wasser und Abwasser – jährlich einplanen.

Zum Bau der zwei neuen Brunnen in Dachau-Ost, die langfristig mit den vier bereits bestehenden Brunnen in Feldgeding die Versorgung der Stadtbürger sichern sollen, gibt es ebenfalls Neuigkeiten. Demnach soll der Bescheid auf den im Vorjahr beim Wasserwirtschaftsamt gestellte Genehmigungsantrag „in den nächsten Wochen“ erteilt werden, wie Sprecherin Scheyerl auf Nachfrage erklärt. Auch die das Gewinnungsgebiet betreffende Grundstücksfragen seien mittlerweile „bis auf wenige Ausnahmen unter Dach und Fach“.

Der weitere Zeitplan sieht Scheyerl zufolge vor, dass die Bauarbeiten der Brunnen dann noch in diesem Jahr beginnen. Im Anschluss sollen dann Pumpversuche durchgeführt werden, um die Ergiebigkeit zu testen, sprich: Welche Wassermengen können – unter realistischen geologischen Bedingungen – in die Brunnen einfließen. Auf Grundlage dieser Ergebnisse geht es laut Scheyerl dann in die konkrete Planung der Aufbereitungsanlage und in die Leitungsbauplanung.

Wie berichtet, hatten die Stadträte vor rund eineinhalb Jahren zwei Varianten diskutiert, wie die stetig wachsende Stadtbevölkerung langfristig mit Trinkwasser versorgt werden könnte. Variante eins wäre gewesen, das bestehende Werk in Feldgeding um einen weiteren Brunnen auszubauen. Variante zwei, der Neubau in Dachau-Ost, ist mit geschätzten rund 7 Millionen Euro zwar die wesentlich teurere Variante. Aber: Wenn in Feldgeding eine Betriebsstörung vorliegt, wird die Anlage in Dachau-Ost einspringen können. „Wenn man in die Zukunft denkt“, so lautete damals der Tenor, könne dies nur über ein neues Werk in Dachau-Ost funktionieren.