Auf Radschnellwegen quer durchs Land

Immer mehr Menschen fahren mit dem Rad – zum Vergnügen, aber auch zur Arbeit. Die einen sind entnervt vom täglichen Autostau, die anderen sind es leid, dass in ihre Wohnorte kein Bus kommt. Die CSU-Kreistagsfraktion verneigt sich vor den pedalierenden Sportlern und Pendlern und gibt der Politik einen Denkanstoß: Wie wäre es mit Fahrradschnellwegen!

Landkreis – Wolfgang Offenbeck beobachtet gerne die Radfahrer, wenn sie bei ihm zuhause in der Rothschwaige vorbeisausen. Es werden immer mehr. Doch nicht alle Pedaleure sind zu ihrem Freizeitvergnügen unterwegs. „Es gibt ein erhebliches Zunehmen von Fahrradpendlern, viele davon mit Pedelecs“, so der CSU-Fraktionschef im Kreistag, „das haben mir auch meine Kollegen in der Fraktion bestätigt.“ Die Beobachtungen führten zu einer Vision: Radschnellwege quer durchs Land. Ihre Überlegungen dazu gossen die Christsozialen in einen Antrag an den Dachauer Kreistag: „Die Verwaltung möge im Rahmen des Gesamtverkehrsplans ein Konzept für ein Grundnetz von Fahrradschnellwegen erstellen, das bei künftigen Entwicklungen zu berücksichtigen ist bzw. bei den zuständigen Baulastträgern nachhaltig zu vertreten ist.“

Fahrradschnellwege durch den Landkreis Dachau bis nach München

Die CSU nennt auch gleich die „vordringlichen“ Strecken: 1. entlang der A 8 von Odelzhausen nach München; 2. entlang der B 471 von Oberschleißheim nach Fürstenfeldbruck; 3. entlang der S 2 von Altomünster nach Dachau/München; 4. entlang der S 2 von Petershausen nach Dachau/München.

„Wir erleben eine Veränderung der Mobilität in Kurz- und Mittelstrecken“, so Offenbeck, aber er kenne auch jemanden, der bis von Altomünster an seine Arbeitsstelle bei der MAN strampelt. Sicherlich, so der CSU-Fraktionschef weiter, nehme die Zahl der Pendler ab, je weiter es zu radeln gelte. Aber angesichts der steten Verbesserungen beim Equipment und vor allem die Möglichkeit, ein Pedelec/E-Bike zu benutzen, steigere die Zahl derer, die ihr Auto in der Garage lassen würden.

Beim Dachauer Kreisverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) rennt die CSU mit ihrem Antrag offene Türen ein. „Wir sind total begeistert“, so ADFC-Vorsitzende Monika Zott, „Schnellwege sind ein absolutes Muss, um mehr Menschen aufs Rad zu bringen.“

Forderung der CSU-Kreistagsfraktion nach Fahrradschnellwegen durch Kreis Dachau

In der Kreistags-CSU ist man sich im Klaren, dass die Errichtung von Radschnellwegen eine „sehr langwierige Sache ist“, so Offenbeck. Deswegen gelte es schon jetzt die verschiedenen Ebenen zusammen zu holen, um planerisch vorgehen zu können. Ein schweres Unterfangen, da beim Bau von Schnellwegen entlang der A 8, der B 471 oder den S-Bahntrassen neben dem Landkreis Dachau auch noch der Landkreis München, die Anliegergemeinden, die Stadt München sowie das bayerische Innenministerium mitzuentscheiden haben.

Welche Probleme es geben könnte, zeigt die Trasse parallel zur A 8. Es existiert ein Positionspapier der acht Landräte aus den Verbundlandkreisen im Münchner Verkehrsverbund, in dem dort eine S-Bahn-Verbindung von München – an Odelzhausen vorbei – bis Dasing angedacht ist. Die Gemeinde Odelzhausen möchte diesbezüglich die Trasse freihalten und hat deswegen einen angedachten Radweg an der Autobahn entlang abgelehnt.

„Es sind genau diese Fragen, die es zu untersuchen gilt“, sagt Wolfgang Offenbeck. Aber er gibt zu bedenken: „Die Mobilität der Zukunft muss umweltschonend und ressourcensparend sein. Mit unserem Antrag wollen wir hierzu einen Denkanstoß geben.“

Er selbst hat übrigens umgedacht und sich ein E-Bike angeschafft, mit dem er nun die vier Kilometer von der Rothschwaige zu den Kreistagssitzungen Motor-gestützt bewältigt. Dort, so sagt er, komme er entspannt und ohne Atemnot an – nicht einmal Anzug und Krawatte würden leiden.

