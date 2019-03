Schon wieder Unfall an Zebrastreifen

Am Gefahrenpunkt Zebrastreifen in der Mittermayerstraße hat es schon wieder einen schweren Unfall gegeben.

Dachau - Der Dachauer Verkehrsausschuss hatte wie berichtet erst vor einem Monat beschlossen, am Zebrastreifen in der Mittermayerstraße ein gelbes Blinklicht aufzustellen. Grund war ein Unfall im Dezember dort, bei dem eine 26-jährige Fußgängerin nach einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden war.

Am vergangenen Freitag hat sich an dem Fußgängerüberweg erneut ein tragisches Unglück ereignet. Diesmal wurde ein 50-jähriger Fußgänger aus Dachau von einem Wagen erfasst und schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei Dachau fuhr eine 62-jährige Frau aus Erdweg in der Morgendämmerung gegen 6.30 Uhr mit ihrem Mini Cooper auf der Mittermayerstraße stadteinwärts. Zur gleichen Zeit überquerte der 50-Jährige von links den Zebrastreifen. Der Mini erfasste den Mann, der gegen die Windschutzscheibe geschleudert wurde. Schwer verletzt kam er ins Dachauer Klinikum. Das Blinklicht ist bislang noch nicht installiert.

dn