Zehn Jahre mitreißender Gospel

Bei dem Gospelchor „Moving Hands“ kommt die Musik aus dem Herzen, das spürten die Zuschauer beim Jubiläumskonzert in der Gnadenkirche in Dachau-Ost.

Dachau – Seit zehn Jahren besteht die Gruppe, die aus dem Chor „Rhythm of Joy“ hervorging. Sie begleiten Gottesdienste und treten beispielsweise bei Hochzeiten auf. Vereinsvorsitzender Thomas Voh, der durch das Programm führte, ist seit Anfang an dabei und selbst leidenschaftlicher Sänger. Anders als bisher üblich, kündigte er einen Konzertbeginn mit erlesener Chormusik aus zwei Jahrhunderten an, von Komponisten wie Johann Sebastian Bach, Justinus Heinrich Knecht und dem Franzosen Leon Boellmann.

Das klanggewaltige, fast halbstündige Orgelspiel beendete Organist und Chorleiter Markus Graf als Überleitung zu den gesanglichen Beiträgen mit Improvisationen über „Thank you Lord“, bevor der Chor mit dem Lied „Großer Gott, wir loben dich“ in den Altarraum einzog. Dann ging es los mit mitreißender Gospelmusik, immer stimmgewaltig mit diversen herausragenden Solopartien, mal verhalten, mal emotional Zu hören waren traditionelle Gospels, moderne Stücke und Eigenkompositionen.

Chorleiter Markus Graf am Keyboard feuerte seine Sänger entsprechend an. Er zog auch kurz Bilanz über Höhen und Tiefen in den vergangenen zehn Jahren und widmete zwei nicht mehr anwesenden Mitgliedern ein besonderes Lied: „Stell dir vor, Gott ist überall bei dir.“ Aber dann ging es schwungvoll weiter mit bekannten Stücken wie „Be my light“ und „Let us stand hand in hand“.

Die Zuschauer in der vollen Kirche klatschten begeistert im Stehen mit, zum Mittanzen, wozu Thomas Voh anfangs animierte hatte, ließen sie sich dann doch nicht hinreißen. Die Freude und die Leidenschaft der Chormitglieder, mit der sie ihre Botschaft verkünden, zündeten jedenfalls vom ersten Moment an. Mit dem Schlussgesang und dem Titel „Mit Licht in dunkler Nacht“ verabschiedete sich der Chor leise und verteilte brennende Teelichter an die Besucher.

Voh lud Interessierte ein, freitags bei den Proben im Gemeindehaus einfach vorbeizukommen.

ink