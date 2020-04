Ende Juni wird Parken rund um das Klinikum kostenpflichtig

Mithilfe einer Anwohnerparkzone will die Stadt das tägliche Parkchaos rund um das Dachauer Klinikum in den Griff bekommen. Nach dem Umwelt- und Verkehrsausschuss im Herbst hat nun auch der Ferienausschuss, der derzeit in Vertretung des Stadtrats die Entscheidungen trifft, dem Projekt zugestimmt.

Die Parkzone am Klinikum ist damit der dritte kostenpflichtige Bereich im Stadtgebiet. 2017 war eine Zone östlich des S-Bahnhofs eingerichtet worden, im Juni 2019 folgte eine weitere auch westlich der Bahn. Das Parken dort kostet von Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr jeweils 50 Cent in der Stunde; bezahlt wird an Automaten. Anwohner können für 30 Euro im Jahr einen Berechtigungsschein für freies Parken erwerben.

Dasselbe System soll nun auch rund um das Klinikum zur Anwendung kommen. Konkret betroffen sind die Winter-, Sommer-, Indersdorfer Straße, Krankenhausstraße, Dr.-Hiller-Straße, Göschlstraße, Hochstraße (aufsteigend ab Hausnummer 14 gerade und 9 ungerade), Silnerstraße, Dr.-Gerhard-Hanke-Weg, Hermine-Bößenecker-Weg, Dr.-Schwalber-Straße und Dr.-Muhler-Straße.

Im Umwelt- und Verkehrsausschuss hatten die Stadträte noch über die Sinnhaftigkeit der Zone diskutiert. Vor allem die CSU hatte angemerkt, dass vor allem in der Silnerstraße hauptsächlich Anwohner parken würden; daher sei die Situation am Klinikum auch nicht zu vergleichen mit den Gebieten rund um den Bahnhof, wo jahrelang S-Bahn-Pendler die Wohngebiete zugeparkt hatten. Am Ende hatte ein Verkehrsgutachten den Ausschuss überzeugt, dass der Parkdruck in dem Gebiet rund um das Klinikum zwar tatsächlich unterschiedlich ausfalle, in manchen Bereichen – vor allem im Süden und Südwesten des Klinikums sowie in der Indersdorfer Straße und kleineren Wohnstraßen wie der Dr.-Schwalber-Straße – „herausragend hoch“ sei.

Im Ferienausschuss wollte man diese Diskussion nun nicht mehr führen und stimmte – abgesehen von Dr. Edgar Forster (FW) – geschlossen für die Einführung der neuen Zone. Die Einführung, so Bauamtsleiter Moritz Reinhold, ist für Montag, 29. Juni, geplant. Die Anwohner würden vorab die Möglichkeit erhalten, ihre Anwohnerparkausweise zu beantragen und ausgestellt zu bekommen. Hierzu will die Stadt gesondert informieren.