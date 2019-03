Benjamin Gnan folgt Stadtpfarrer Wolfgang Borm

Die Nachfolge für den im September in Ruhestand gehenden Stadtpfarrer Wolfgang Borm steht fest. Wie das Erzbistum gestern bestätigte, wird Dr. Benjamin Gnan neuer Leiter des Pfarrverbands.

Dachau – Der Pfarrverband Dachau-St. Jakob bekommt einen jungen Pfarrer als Nachfolger desim kommenden September aus seinem Amt scheidenden Wolfgang Borm. Laut einer Sprecherin des Erzbistums wird Dr. Benjamin Gnan, ein 37 Jahre alter, gebürtiger Trostberger, im Herbst seinen Dienst in der Großen Kreisstadt antreten. Bislang, genauer gesagt seit 2012, war Gnan sogenannter Subregens – also stellvertretender Leiter – des erzbischöflichen Priesterseminars in München. In dieser Funktion war Gnan im weitesten Sinn zuständig für die Auswahl und Ausbildung künftiger Priester; grundsätzlich werden sowohl Regens als auch Subregens vom Erzbischof berufen. Als Subregens hat Gnan durchaus prominente Vorgänger: Weihbischof Dr. Bernhard Haßlbeger etwa bekleidete diese Position von 1983 bis 1987.

Die Stelle des Dachauer Stadtpfarrers zu besetzen, sei trotz Priestermangels nicht schwer gewesen, erklärte die Sprecherin des Erzbistums. Natürlich gebe es Pfarrstellen, „für die sich erstmal keiner findet“. Für St. Jakob aber habe es „mehrere Bewerbungen“ gegeben.

Gnan selbst freut sich auf seine neue Aufgabe und will sich in den kommenden Monaten regelmäßig mit Wolfgang Borm treffen und in seine neue Aufgabe einarbeiten lassen. „Es wird einen fließenden Übergang geben“, verspricht das Erzbistum.

Wie berichtet, wird der 69-jährige Borm nach 16 Jahren in Dachau seinen Dienst im Pfarrverband beenden. Die Gemeindemitglieder als auch die Vertreter des Pfarrgemeinderats hatten nach Bekanntwerden von Borms Ausscheiden ihr Bedauern ausgedrückt; Borm hinterlasse „große Fußstapfen“, erklärte etwa Pfarrgemeinderatsvorsitzende Monika Gasteiger gegenüber der Heimatzeitung.

Der Pfarrverband Dachau-St. Jakob, den Benjamin Gnan ab Herbst leiten wird, umfasst die vier Pfarreien Mariä Himmelfahrt Dachau, St. Jakob Dachau, St. Maria und St. Nikolaus Mitterndorf sowie St. Ursula Pellheim; darüber hinaus gibt es zehn Filialkirchen in Arzbach, Oberweilbach, Goppertshofen, Prittlbach, Unterbachern, Webling, Steinkirchen, Etzenhausen, Günding und Eschenried. Der Stadtpfarrer sowie sein neunköpfiges Seelsorger-Team betreuen damit rund 15 500 Pfarrangehörige.