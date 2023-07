Bereitschaftspolizei seit halbem Jahrhundert in Dachau: Ein besonderer Polizeistandort wird 50 Jahre alt

Von: Nikola Obermeier

Teilen

So sah der Unterricht der Polizeischüler bei der Bereitschaftspolizei in den 70er Jahren aus. Heute befinden sich in den Unterrichtsräumen digitale Tafeln. „Wir bieten eine moderne Ausbildung an“, sagt Bepo-Chef Hermann. © Breitschaftspolizei

Seit 50 Jahren gibt es in Dachau die Bereitschaftspolizei. Auf dem historisch bedeutsamen Gelände ist die Geschichte allgegenwärtig.

Dachau – Seit 50 Jahren gibt es in Dachau die Bereitschaftspolizei. Größter Standort der Polizei in Bayern, einer der größten Arbeitgeber in der Region, Spitzensport-Athleten, die Goldmedaillen gewonnen haben. Dazu kommt: Auf dem historisch bedeutsamen Gelände und in unmittelbarer Nachbarschaft zur KZ-Gedenkstätte ist die Geschichte allgegenwärtig, es bietet sich eine besondere Möglichkeit der Wertevermittlung.

Die Olympischen Spiele 1972 waren der Anlass, die Bereitschaftspolizei auf dem Gelände unterzubringen. Am 10. Juli 1972 übergaben die US-Streitkräfte das Areal an den Freistaat Bayern. Im Laufe von fünf Jahrzehnten ist die Bereitschaftspolizei zu einem Teil der Stadt Dachau geworden – und gleichzeitig zu einem Polizeistandort der Superlative, wenn man Hermann Zeiler, dem Leiter der VI. Bereitschaftspolizeiabteilung, zuhört. Am Sonntag, 23. Juli, präsentiert sich die Bereitschaftspolizei bei einem Tag der offenen Tür in allen Facetten. Besucher können bei Vorführungen das Einsatzspektrum der Bepo kennenlernen, sich selbst an der Rammtüre oder beim Laser-Schießen ausprobieren und bei einem historischen Rundgang das Gelände erkunden.

Bei der Bepo in Dachau werden Polizeibeamte ausgebildet. Außerdem sind eine Hundertschaft und eines von vier Unterstützungskommandos in Bayern hier angesiedelt – „das sind spezialisierte Kräfte für besondere Beweissicherung und Festnahmen“, erklärt Bepo-Chef Zeiler. Das Einsatzgebiet sind gewalttätige Festnahmeaktionen, Großveranstaltungen wie Fußballspiele und Versammlungen mit erhöhtem Gewaltrisiko, der 1. Mai in Berlin oder Katastrophenschutzlagen.

Das schwere Erbe des historischen Areals

„Die Historie des Areals und die dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte sind auf dem Areal gegenwärtig und ein schweres Erbe“, so Leitender Polizeidirektor Hermann Zeiler. Erbaut als Pulver- und Munitionsfabrik für den Ersten Weltkrieg wurde das Gelände ab 1933 zum SS-Bereich des angrenzenden Konzentrationslagers. „Wir haben aber auch eine einzigartige Möglichkeit der Wertevermittlung.“ Das überragende Gut der Unantastbarkeit der Menschenwürde werde gerade an diesem Ort besonders deutlich, ebenso wie der Schutz Andersdenkender oder ein konsequentes Einschreiten gegen jede Form von Hass und Gewalt. „Die Bayerische Polizei steht fest auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung.“ Die Auseinandersetzung mit den Werten der Demokratie und ein aktives Eintreten dafür sei ein elementarer Bestandteil der Ausbildung, so Zeiler.

Polizeioberkommissar Rainer Schoierer macht als Klassenleiter mit den angehenden Polizeibeamten Rundgänge über das Gelände, vorbei an der Villenzeile, in der SS-Männer gelebt haben, an den Häftlingswerkstätten oder dem Bunker. „Die Geschichte wird den Polizeischülern definitiv bewusster hier“, so Schoierer. Pflicht sei für die Schüler auch ein Besuch in der KZ-Gedenkstätte, in der Schoierer Referent ist.

Rundgang mit dem Audioguide

Die historischen Bauten, etwa die ehemalige Kommandantur oder die Holländerhalle, in der im Ersten Weltkrieg Munition hergestellt wurde, stehen heute unter Denkmalschutz bzw. Ensembleschutz. Beim Tag der offenen Tür können die wichtigsten historischen Stätten besichtigt werden – neben den genannten unter anderem auch das Nebengleis, an dem der Todeszug aus Buchenwald zwei Tage vor der Befreiung eintraf. Die Geschichtsbeauftragten der Bereitschaftspolizei, darunter auch Rainer Schoierer, erstellten einen Audioguide, mit dem die geschichtlich interessierten Besucher am Tag der offenen Tür selbstständig das Gelände erkunden können. Zu einigen Stationen, die heute nicht mehr zu betreten sind – aufgrund der Einsturzgefahr oder weil das Gebäude inzwischen abgerissen wurde – gibt es O-Töne von Bepo-Angestellten, die diese Gebäude oder Geländeteile seit 1973 dienstlich oder privat genutzt haben.

Die tägliche Arbeit der Bepo

Das Gelände der Bepo umfasst 750 000 Quadratmeter Fläche und ist damit der größte Standort der Bereitschaftspolizei in Bayern. Mehr als 1300 Personen sind bei der Bepo beschäftigt, davon 600 Beamte in Ausbildung, rund 100 in der Einsatzhundertschaft, 300 Beamte Stammpersonal, 150 Tarifbeschäftigte in mehr als 30 Berufen, sowie 150 beim Unterstützungskommando.

Beim Tag der offenen Tür führen die Einsatzkräfte vor, was ihre tägliche Arbeit ist: „Wir haben eine Einsatzlage mit einer Störergruppe, auch der Wasserwerfer ist im Einsatz, es wird knallen und rauchen“, so Zeiler. Auch die Spitzensportförderung ist ein Programmpunkt, „wir haben Olympia- und Weltmeisterschaftsteilnehmer in unserer Sportgruppe“, sagt Zeiler.

Kinder dürfen im Polizeiboot über den See im hinteren Bereich des Geländes fahren, es gibt eine Tauchvorführung – „und jeder darf einmal einen Kettenhandschuh anprobieren und damit eine Messerklinge in die Hand nehmen – das ist faszinierend“, verspricht Zeiler.

Und nicht zu vergessen: die Natur. „Wir haben hier Rehe, Hasen, alle Arten von Spechten“, schwärmt Zeiler. Sogar ein Mäusebussard hat sich sein Nest in einem Baum auf dem Gelände gebaut, „zur Verteidigung hat er Jogger angegriffen“. Pollnbach und Würm schlängeln sich über das Gelände, am Eidechsenhügel wuselt es. „Außerdem gibt es Bienenstöcke, wir haben einen Imker!“ Für einen Polizeistandort dürfte auch das ein Superlativ sein.

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.

Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.