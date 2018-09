Ersthelferin berichtet nach tödlichem Unfall: „Viele standen nur rum“

Wenn Sandra Andereya zur Ruhe kommt, tauchen die Bilder des Unfalls auf. Sie war bei einem tödlichen Unfall als Erste vor Ort. Mit ihrem Bericht will sie andere Menschen aufrütteln.

Dachau/Karlsfeld – Seit dem Unfall ist für Sandra Andereya alles anders. In jedem Moment, in dem sie zur Ruhe kommt, tauchen die Bilder des Unfalls auf. Der Unfall spielte sich unmittelbar vor ihren Augen ab, sie war die Erste am Unfallort. Sie kämpfte um das Leben eines Menschen, vergeblich. Die Altenpflegerin, die mit dem Tod von Berufs wegen öfter konfrontiert ist, ist seelisch am Ende. Andereya möchte nun sensibilisieren: Es kann jeden treffen, Ersthelfer zu sein.

+ Sandra Andereya © privat Sandra Andereya ist niemand, der mit erhobenem Zeigefinger erklärt, wie man sich an einer Unfallstelle zu verhalten hat. Im Gegenteil. Die 38-jährige Karlsfelderin leidet – dabei schildert sie sich als „stabil, ich habe einen guten Familienhalt, einen Mann, Freunde, die mir zuhören und helfen“. Aber für ein 18-jähriges Mädchen, meint sie, „ist so ein Unfall ja eine Katastrophe“. Deshalb ist es ihr wichtig, einige Dinge bekannt zu machen: „Wo bekommen Ersthelfer Hilfe, mit wem kann ich reden? Aber auch: Wie verhält man sich im Falle eines Unfalls?“

An der Unfallstelle haben Sandra Andereya einige Dinge erschrocken: „Ich habe Passanten um Hilfe gebeten, ich habe sie angeschrien, es soll jemand Hilfe rufen – der eine kam aufgeregt, er wüsste keine Nummer, der andere wusste nicht, wo wir sind, viele standen nur rum.“

„Ich habe mich so allein gefühlt“

Deshalb sprach sie direkt Personen an. „Ich habe gesagt: Sie im roten Pullover, rufen Sie die 112 an.“ Und diejenigen, die den Notruf wählen, müssen die Ersthelfer informieren, sagt Sandra Andereya. Denn sie selbst habe nicht gewusst, ob ein Notarzt unterwegs ist, während sie versuchte, das Unfallopfer zu reanimieren. „Ich habe mich so allein gefühlt.“ Zum Glück hatte die Karlsfelderin einen Polizisten in Zivil an ihrer Seite. Ein weiterer Punkt bedrückt die 38-Jährige: „dass einige es so eilig hatten und durch die Unfallstelle gefahren sind“. Sandra Andereya empfand dieses Verhalten als „respektlos“.

Sandra Andereya ist Altenpflegerin, sie macht regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse, die Handgriffe sind ihr vertraut. Als sie nach dem Unfall mit ihren Freunden sprach, „meinten viele: ich wüsste nicht, ob ich das so gekonnt hätte“. Sandra Andereya hofft, dass jeder weiß, was zu tun ist, wenn bei einem Menschen keine Vitalfunktionen mehr feststellbar sind – und wenn nicht, dass derjenige einen Erste-Hilfe-Kurs macht.

Als der Notarzt kam, kümmerte er sich um das Unfallopfer. Sandra Andereya blieb an der Unfallstelle bis zuletzt. Sie wurde von der Polizei gefragt, ob sie sich in der Lage fühle, Auto zu fahren. Sie konnte. Aber sie wurde nicht gefragt, ob sie sprechen möchte über das, was sie erlebt hat. „Ich weiß mir zu helfen“, wiederholt sie. Was ist mit Menschen, die labiler sind?, fragt sich die 38-Jährige. „An wen sollen sie sich wenden, wo stehen Telefonnummern von Seelsorgern?“

Sandra Andereya hat sich einige Tage nach dem Unfall nochmals an die Dachauer Polizei gewandt. Sie erhielt einen Kontakt zu einem Seelsorger. Ob sie ihn anrufen wird, weiß sie noch nicht.

Als Erster und Einziger an der Unfallstelle: Was tun?

Michael Karlstetter gibt zum richtigen Verhalten, der Ersten Hilfe und den Sofortmaßnahmen am Unfallort eine kleine Anleitung. Der Leiter der Breitenausbildung im BRK-Kreisverband ist nicht nur zuständig für die Weiterbildung der Mitarbeiter innerhalb des BRK Dachau, sondern hält auch Erste-Hilfe-Kurse für die Bürger im Landkreis ab. Karlstetter ist selbst nach wie vor in der Notfallrettung im Einsatz.

-Safety first: „Als Erstes an die eigene Sicherheit denken“, sagt Michael Karlstetter. „Warnblinkanlage einschalten, Warnweste anziehen, Warndreieck aufstellen“, in angemessener Entfernung, etwa 100 Meter vor der Unfallstelle – „das sind im Landstraßenbereich zwei Straßenpfostenfelder“. -Die Lage sichten – und vor allem die Frage klären: Wie viele Personen sind verletzt?

-Notruf absetzen: „Die 112 wählen“, so Karlstetter. Über die W-Fragen muss sich der Anrufer keine Gedanken machen: „Einfach die Fragen beantworten, die die Leitstelle durchgibt.“

-Erste Hilfe leisten: „Die Leitstelle gibt Tipps und leitet den Bürger an – bis zur telefongestützten Reanimation“, erklärt Karlstetter. In Kurzform: Ist der Verletzte nicht bei Bewusstsein, atmet aber, muss er in die stabile Seitenlage gebracht werden, damit er nicht Speichel, Blut oder Erbrochenes einatmet und daran erstickt – „das ist elementar“. Wobei diese Lagerung heutzutage „keine Choreographie“ mehr sei, sondern einfach bedeutet, „jemanden stabil seitlich hinzulegen“. Wenn der Verletzte nicht atmet, wird der Ersthelfer per Telefon angeleitet, die Herz-Lungen-Wiederbelebung durchzuführen. „Unsere Mitarbeiter leiten den Ersthelfer in ganz einfacher Sprache an, und zwar solange, bis der Rettungsdienst da ist“, erklärt Karlstetter. Falsch machen könne ein Ersthelfer sowieso gar nichts – außer, er tut gar nichts. „Dann macht man sich auch noch strafbar“, so der BRK-Helfer.

-Nach dem Unfall wird der Ersthelfer nicht alleine gelassen“, sagt Karlstetter. Die Person kann vom Kriseninterventionsteam (KIT) oder von Mitarbeitern der Psychosozialen Notfallnachsorge (PSNV) betreut werden, wenn sie das möchte. Sollte ein Ersthelfer nach einem Unfall zu Hause bemerken, dass er das Erlebte nicht verarbeiten kann: „112 wählen!“

Michael Karlstetter bezeichnet übrigens die Bürger im Landkreis als sehr engagiert, was die Zivilcourage angeht: „Die packen zu, die machen was – es ist nicht so, dass sich jeder auf den anderen verlässt.“

„Es war gespenstisch ruhig“: Ersthelfer nach dem Zugunglück in Aichach erzählt

Beim Zugunglück in Aichach kommen zwei Menschen ums Leben. Anwohner Oliver Furlic reagiert ohne zu zögern undhilft den Verletzten in den Waggons.

Rubriklistenbild: © dpa / Johannes Krey (Symbolbild)