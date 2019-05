Infos sammeln, Kontakte knüpfen

5000 Besucher sind zur Berufsinformationsmesse JOB 2019 in die ASV-Halle gekommen. Vor 18 Jahren wurde die Ausstellung das erste Mal veranstaltet – inzwischen ist die Nachfrage von Seiten der Aussteller riesengroß.

Dachau – „Wo hat man sonst die Möglichkeit, innerhalb so kurzer Zeit so viele Informationen zu sammeln und so viele Kontakte zu knüpfen?“, sagt Hermann Krenn, der zusammen mit Albert Sikora Vorsitzender des Arbeitskreises „SchuleWirtschaft Dachau“ ist, bei der Eröffnung der Berufsinformationsmesse JOB 2019 in den ASV-Hallen. Rund 5000 Besucher kamen heuer zu der Messe, die es bereits seit 18 Jahren gibt.

Krenn und Sikora zogen in einem Pressegespräch eine positive Bilanz. Begonnen wurde 2002 im kleinen Rahmen in der Berufsschule Dachau. „Nun haben wir Messecharakter mit mehr als 60 Teilnehmern“, so Krenn. Die Nachfrage von Seiten der Aussteller sei groß: „Wir könnten die Hallen dreimal vermieten.“ Damit verbunden sind erhebliche Kosten, die von den Sponsoren wie Sparkasse Dachau, Volksbank Raiffeisenbank, dem Landkreis, der Stadt Dachau und den diesjährigen Premiumpartnern getragen werden.

Ziel der Job-Messe ist, „einen Beitrag zum Thema Ausbildung, Wissen und Zukunft zu leisten“. Sikora betont ebenfalls „den positiven Effekt der Messe und die große Akzeptanz bei Schülern, Eltern und Lehrern“. Das Schulamt schreibe im Vorfeld alle Mittelschulen im Landkreis an und habe vorab zu einer Besprechung mit Lehrern ins Schulamt eingeladen. Und so kamen ganze Schulklassen mit ihren Lehrern, um sich zu informieren oder das handwerkliche Geschick zu testen, etwa am Stand des MINT-Campus Dachau. Auf positive Resonanz stieß auch, dass an verschiedenen Informationsständen Azubis Auskunft über Berufsbild und Aufstiegsmöglichkeiten gaben, um so den interessierten Schülern die Befangenheit zu nehmen.

Bekanntlich suchen derzeit die meisten Unternehmen händeringend nach geeigneten Bewerbern. 384 Ausbildungsplätze wurden auf der Messe an der Pinnwand im Foyer angeboten. Allein die Sparkasse Dachau habe, so Krenn, 50 Lehrstellen zu besetzen. Voraussetzung ist ein Mittlerer Bildungsabschluss oder Abitur. Für die Handwerksbetriebe ist der „Quali“ meist die Voraussetzung.

Klaus Durchdenwald, Malermeister aus Günding, warb am Stand der Maler- und Lackiererinnung Dachau für seinen Berufszweig. Ein Praktikum könnte helfen, meint auch er, um herauszufinden, was die Arbeit eines Malers oder Lackierers überhaupt ausmacht.

Beim zehnminütigen Azubi-Speed-Dating konnten die Jugendlichen ihre Fragen bei den Anbietern loswerden und beim Bewerbungsmappen-Check ihre Bewerbungsunterlagen überprüfen zu lassen. Besonders glücklich waren zu Ende der Messe zwei Jugendliche, die beim Gewinnspiel je ein iPad gewonnen hatten: Der 14-jährige Stefan und die 16-jährige Janine wurden aus mehreren hundert Teilnehmern von der Obermeisterin des Frisörhandwerks, Sandra Breiding, ausgelost.

Nicht nur für sie hat sich der Tag gelohnt. Mit der kostenlosen Bildungs-Navi-App Dachau besteht die Möglichkeit, sich weitere Impulse zu holen (info@bildungsnavi.org). Der Termin für die JOB 2020 steht auch schon fest: Sie findet am Samstag, 25. April 2020, statt.

Ingrid Koch