Nach Asbestalarm: Berufsschule öffnet wieder

Die Berufsschule Dachau, die am Freitag, 7. Dezember, nach einem Asbestfund unverzüglich gesperrt wurde, wird am kommenden Montag, 17. Dezember, wieder geöffnet.

Dachau - Eine Woche lang war die Berufsschule Dachau gesperrt - wegen einem Asbestfund bei Bauarbeiten. Ab Montag, 17. Dezember, wird der Schulbetrieb in den Räumen wieder aufgenommen, wie das Landratsamt Dachau mitteilte.

Ein Gutachter habe im gesamten Gebäudekomplex umfangreiche Luftmessungen und Staubklebeproben genommen. Die Luftmessungen in der Schule und den Werkstätten waren laut Landratsamt alle negativ. Bei den Staubklebeproben waren alle Proben negativ bis auf eine in der Schule. Der positiv getestete Bereich wurde professionell gereinigt. Somit könne der Unterricht wieder in den üblichen Räumen stattfinden. Der Ersatz-Schulbetrieb fand in der Realschule sowie in den Pavillons des Josef-Effner-Gymnasiums an der Steinstraße statt.

dn