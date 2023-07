Betrunken auf Fahrrad, Pedelec und E-Scooter

Elf Personen sind am Wochenende bei Unfällen im Landkreis verletzt worden. Mehrere standen unter Alkoholeinfluss, so die Polizei.

Dachau - Wie ein 37-jähriger Dachauer, der am Freitagabend mit seinem Elektrokleinstfahrzeug auf dem Gehweg der Ludwig-Thoma-Straße in Richtung der Martin-Huber-Straße unterwegs war. Der stark alkoholisierte Mann verlor laut Polizei ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über den E-Scooter und prallte gegen einen Stromverteilerkasten. Mit schweren Verletzungen wurde der Dachauer vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Pedelec-Fahrer muss ins Krankenhaus

Das gleiche widerfuhr einem 52-jährigen Dachauer mit seinem Pedelec auf der die Augustenfelder Straße, der stark alkoholisiert stürzte. Auch er musste ins Krankenhaus. Leicht verletzt wurde ein 46-jähriger Radfahrer aus Dachau bei einem Sturz auf dem Gehweg der Münchner Straße, auch er war mit über 1,5 Promille alkoholisiert, so die Polizei. Keiner von ihnen hatte einen Helm getragen. Gegen die drei alkoholisierten Unfallverursacher wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, ihnen wurden Blutproben entnommen. Keiner von ihnen hatte einen Helm getragen.

Bei einem weiteren Unfall am Samstag in Odelzhausen (wir berichteten bereits kurz) wurde ein 67-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt, es entstand laut Polizei 20 000 Euro Sachschaden. Ein BMW-Fahrer war in Roßbach in Richtung Sittenbach unterwegs, als er mehrere Fahrradfahrer überholte. Ein entgegenkommender BMW-Fahrer musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Durch das Bremsmanöver fuhr ein 67-jähriger Odelzhauser mit seinem Motorrad auf das Fahrzeugheck des BMW auf. Der Kraftradfahrer erlitt leichte Verletzungen.

