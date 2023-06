Betrunken im Fiesta und auf dem E-Roller

Nach einer Alkoholkontrolle wurde ein Autofahrer in Sulzemoos genauer überprüft. © Volkmar Schulz/dpa

Die Polizei hat am Wochenende zahlreiche Alkoholsünder aus dem Verkehr gezogen. Ein Fall in Sulzemoos war besonders.

Dachau - So erwischte sie am Sonntag gegen 1.50 Uhr in Sulzemoos einen 22-Jährigen, der mit 1,5 Promille am Steuer seines Ford Fiesta saß. Die Beamten konnten ihm aber seinen Führerschein nicht abnehmen, denn: „Dieser befand sich bereits in amtlicher Verwahrung.“ Damit, so die Dachauer Polizei, habe man den Schein „nicht sicherstellen können“.

Und noch ein Ford-Fiesta-Fahrer ging den Beamten ins Netz. Dabei erwischte es einen 31-Jährigen, der am Sonntag gegen 3 Uhr „mit deutlich über einem Promille“ durch die Gegend fuhr.

Schon am Samstag gegen 17 Uhr gondelte ein Pärchen auf zwei E-Scootern durch die Moosstraße in Dachau. Auf Höhe der Siedlungsstraße fuhr die 50-jährige Frau mit ihrem Roller gegen ein geparktes Fahrzeug und stürzte. „Hierbei verletzte sich die Dame leicht, am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro“, wie die Polizei mitteilt.

Weil das Pärchen der Fahrzeughalterin keinerlei Nachricht oder persönliche Daten hinterließ, musste die Polizei die beiden ausfindig machen. Eine Streife erwischte die beiden laut Pressemitteilung zuhause – „erheblich alkoholisiert“. Zwar beteuerten beide, erst nach ihrer E-Scooter-Unfallfahrt getrunken zu haben, weshalb die Polizei nun zur Aufklärung des Sachverhalts unter Telefon 0 81 31/56 10 Zeugen sucht.

