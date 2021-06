Dachau: Betrunkene gönnt sich nach dem Einparken erst mal ein Bier im Auto

Alkoholkontrollen der Polizei

Zwei betrunkene Verkehrsteilnehmer mussten am Wochenende den Führerschein abgeben, wie die Dachauer Polizei berichtet.

Landkreis ‒ In der Nacht von Freitag auf Samstag führten Beamte der Polizeiinspektion Dachau in Altomünster Verkehrskontrollen durch. Kurz vor 22 Uhr fiel ein Audi- Lenker auf, der zur Überprüfung angehalten wurde. Daraufhin versuchte der 44-Jährige aus dem Gemeindebereich Altomünster wegzulaufen, was ihm nur kurz glückte. Der mit fast 1,5 Promille deutlich Alkoholisierte musste zur Blutentnahme und seinen Führerschein abgeben.

Den zweiten Führerschein kassierte die Polizei am Samstag in Dachau: Ein 23-jähriger Zeuge beobachtete in der Sudetenlandstraße in Dachau eine BMW-Lenkerin beim Einparken. Nachdem sie dies nach mehreren Minuten und mehrmaligem Anfahren mit den Felgen gegen den Bordstein schaffte, genoss die 36-jährige Dachauerin im BMW noch eine Flasche Bier. Die Frau verließ ihr Fahrzeug, kehrte kurz wieder zurück und fuhr weg. Der Zeuge verständigte nun die Polizei, diese fand die Frau in ihrer Wohnung. Sie hatte 1,5 Promille, ihr Schein wurde eingezogen. dn