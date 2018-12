Betrunkener Autofahrer rammt Verkehrsinsel

Ein 24-jähriger Peugeot-Fahrer hat am Dienstagfrüh um 5.15 Uhr zwei Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel gerammt. Danach flüchtete er. Allerdings hatte er das Nummernschild verloren.

Dachau - Der 24-Jährige war laut Polizei auf der Münchner Straße Richtung Altstadt unterwegs. Kurz vor der Schleißheimer Straße kollidierte der Peugeot-Fahrer mit zwei Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel. Der Mann flüchtete anschließend. Eine Mitarbeiterin eines angrenzenden Geschäfts hörte den Lärm des Aufpralls und alarmierte die Polizei. An der Unfallstelle fand die Frau zudem das Kennzeichen des Unfallverursachers. Der nicht in Deutschland wohnhafte Verursacher wurde durch Beamte der Polizeiinspektion ermittelt und bis zur Entscheidung der Staatsanwaltschaft über die Höhe des Strafmaßes festgenommen. Ersten Ermittlungen zufolge war der Autofahrer alkoholisiert, so die Polizei. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3300 Euro. dn

